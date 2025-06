Do odkurzania najlepiej używać odkurzacza z miękką szczotką lub specjalnej końcówki do tapicerki. Mocne ssanie może uszkodzić delikatną powierzchnię skóry, dlatego warto wyregulować moc urządzenia. Po dokładnym odkurzeniu warto przetrzeć powierzchnię suchą, czystą szmatką, aby usunąć pozostałości kurzu i przygotować skórę do aplikacji środków czyszczących.

Skóra samochodowa wymaga specjalistycznych preparatów, które są dostosowane do jej specyficznych potrzeb. Uniwersalne środki czyszczące mogą być zbyt agresywne i prowadzić do uszkodzenia powierzchni, wysuszenia lub odbarwień. Podstawowy zestaw do pielęgnacji skóry powinien składać się z dwóch elementów: środka czyszczącego oraz odżywki do skóry.