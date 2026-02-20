Spis treści: Mandaty za prędkość w Norwegii 2026 - ile kosztują? Ile kosztuje mandat za telefon za kierownicą w Norwegii? Norwegia a Polska - porównanie mandatów za prędkość

"Podwyżki wynikają z politycznej decyzji o waloryzacji mandatów zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych" - informuje norweska policja. W praktyce oznacza to, że mandaty rosną automatycznie co roku, bo są powiązane z inflacją. Norweska organizacja kierowców NAF krytykuje ten mechanizm i domaga się zamiast tego większej liczby policjantów na drogach, argumentując, że brakuje dowodów na to, że wyższe mandaty przekładają się na lepsze bezpieczeństwo.

Mandaty za prędkość w Norwegii 2026 - ile kosztują?

Stawki zależą od tego, o ile kierowca przekroczył limit i na jakiej drodze do tego doszło. Na drogach z ograniczeniem do 60 km/h kary są wyższe niż na trasach szybkiego ruchu, bo konsekwencje wypadku w terenie zabudowanym są statystycznie poważniejsze.

Na drodze z limitem 60 km/h lub niższym przekroczenie prędkości o 1-5 km/h to mandat 1 250 koron (ok. 500 zł). Za 6-10 km/h za dużo kierowca zapłaci 3 350 koron (ok. 1 340 zł). Przekroczenie o 11-15 km/h kosztuje 5 950 koron (ok. 2 380 zł), o 16-20 km/h już 8 650 koron (ok. 3 460 zł), a o 21-25 km/h - 13 450 koron (ok. 5 380 zł).

Na drogach z ograniczeniem 70 km/h i wyższym stawki za niewielkie przekroczenia są identyczne, ale różnice pojawiają się od 11 km/h w górę. Przekroczenie o 11-15 km/h to 5 350 koron (ok. 2 140 zł), o 16-20 km/h - 7 450 koron (ok. 2 980 zł), o 21-25 km/h - 10 100 koron (ok. 4 040 zł), o 26-30 km/h - 13 450 koron (ok. 5 380 zł), a o 31-35 km/h - 16 050 koron (ok. 6 420 zł). Na autostradach z limitem 90 km/h przekroczenie o 36-40 km/h to mandat 16 700 koron, czyli około 6 680 zł.

Ile kosztuje mandat za telefon za kierownicą w Norwegii?

Korzystanie z telefonu podczas jazdy to w Norwegii jeden z najdroższych mandatów. Aktualna stawka po tegorocznej podwyżce wynosi 10 100 koron norweskich, co w przeliczeniu daje około 4 040 zł. Dla porównania - w Polsce mandat za trzymanie telefonu w ręku podczas jazdy to 500 zł i 12 punktów karnych.

Inne mandaty w Norwegii również robią wrażenie. Przejazd na czerwonym świetle kosztuje 10 750 koron (ok. 4 300 zł). Tyle samo zapłaci kierowca, który nie zachowa bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. Jazda z wyłączonymi światłami mijania - obowiązkowymi w Norwegii przez cały rok - to mandat 4 100 koron (ok. 1 640 zł). Przekroczenie linii ciągłej kosztuje 6 200 koron (ok. 2 480 zł).

Norwegia a Polska - porównanie mandatów za prędkość

W Polsce przekroczenie prędkości o 11-15 km/h to mandat 100 zł. W Norwegii za to samo wykroczenie na drodze z limitem 60 km/h kierowca zapłaci równowartość prawie 2 400 zł - dwadzieścia cztery razy więcej. Przekroczenie o 21-25 km/h w Polsce to 400 zł, w Norwegii ponad 5 300 zł na drodze z niskim limitem.

Różnica wynika nie tylko z poziomu zamożności obu krajów. Norwegia konsekwentnie od lat traktuje mandaty jako narzędzie odstraszające i waloryzuje je co roku, podczas gdy polskie stawki - mimo podwyżek w 2022 roku - pozostają na stałym poziomie. Norweska organizacja kierowców NAF zwraca jednak uwagę, że samo podnoszenie kwot nie rozwiązuje problemu, jeśli jednocześnie brakuje policjantów, którzy egzekwowaliby przepisy na drogach.

