W 2025 roku wzrosła liczba wystawionych mandatów. Jak poinformowała Interię Krajowa Administracja Skarbowa, w całym 2025 roku policja wystawiła 3 884 467 mandatów karnych na łączną kwotę 1 320 417 tys. zł. Średnio daje to nieco ponad 339 zł na każdy z wystawionych mandatów.

Dla porównania, w 2024 roku policjanci sięgali po bloczki mandatowe 3 788 758 razy i nałożyli kary w wysokości 1 285 954 tys. zł. Liczba wystawionych mandatów wzrosła więc o 2,5 proc., ale średnia wysokość kary pozostała bez zmian.

Kierowcy płacą i płaczą. Blisko 2,8 mln mandatów od drogówki

Nie jest tajemnicą, że za przeważającą większość mandatów odpowiadają uczestnicy ruchu drogowego.

Jak poinformował Interię Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji sami policjanci drogówki wystawili w ubiegłym roku 2 762 983 mandatów - ponad 88,3 tys. więcej niż przed rokiem (wzrost o 3,2 proc. r./r.).

Główną przyczyną interwencji policjantów Ruchu Drogowego wobec kierujących było oczywiście "przekroczenie dozwolonej prędkości". W 2025 roku drogówka zanotowała aż 2 514 224 takie wykroczenia (+3,4 proc. r./r.). Dla porównania, drugie z najpopularniejszych wykroczeń, w wyniku których policjanci drogówki sięgali w 2025 roku po bloczki mandatowe - "nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu" - skutkowało nałożeniem 107 041 mandatów. To aż o 25 proc. więcej niż w 2024 roku.

Czerwone światło i telefon komórkowy. Rekordowe kwoty mandatów

Dobra wiadomość jest taka, że w 2024 roku spadła liczba wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych (64 746 ujawnionych). Zmalała też liczba mandatów wystawionych przez drogówkę za "niestosowanie się do sygnałów świetlnych" (20 553 ujawnione wykroczenia) czy "nieprawidłową zmianę pasa lub kierunku ruchu" (50 178 ujawnionych wykroczeń).

Samo "niestosowanie się do sygnałów świetlnych" oznacza dla kierującego mandat w wysokości 500 zł i 15 punktów karnych. Śmiało można więc powiedzieć, że przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle kosztował w 2025 roku polskich kierowców blisko 10,3 mln zł, a mowa przecież wyłącznie o mandatach wystawionych przez policję (bez CANARD).

Rekordową kwotę mandatów wygenerowali też kierowcy korzystający z telefonów w czasie jazdy. W 2025 roku ujawniono aż 29 478 takich wykroczeń. Oznacza to, że każdego dnia, wliczając w to niedziele i święta - na rozmowie przez telefon w czasie jazdy wpadało w Polsce ponad blisko 81 kierowców.

Przypomnijmy, zgodnie z taryfikatorem mandatów - korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - karane jest mandatem w wysokości aż 500 zł i 12 punktami karnymi. Do rachunku za rozmowy telefoniczne ukarani mandatami kierowcy powinni więc doliczyć w sumie - uwaga - 14,7 mln zł nałożonych na nich przez drogówkę mandatów!

Najpopularniejsze wykroczenia w 2025 roku

Jak informuje Interią Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komend Głównej Policji, wśród popularnych wykroczeń popełnianych przez kierowców w 2025 roku były też m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie (31 183 ujawnione wykroczenia) czy nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi (45 473 ujawnione wykroczenia).

W tym miejscu warto przypomnieć, że właśnie nieustąpienie pierwszeństwa od lat stanowi główną przyczynę wypadków drogowych w Polsce.

