W skrócie Fotoradary w Polsce posiadają bufor pomiarowy, który wynosi 10 km/h, co oznacza, że nie każde drobne przekroczenie prędkości skutkuje mandatem.

Przy odcinkowym pomiarze prędkości próg 10 km/h także obowiązuje, jednak liczy się tu średnia prędkość z całego odcinka.

Mandaty za przekroczenie prędkości zależą od taryfikatora, a podczas kontroli policyjnych nie obowiązuje bufor jak przy fotoradarach.

Czy można przekroczyć prędkość o 10 km/h i nie dostać mandatu z fotoradaru?

W Polsce fotoradary nie reagują na każde, nawet minimalne przekroczenie prędkości. Obowiązuje tzw. bufor pomiarowy, czyli techniczny próg, od którego urządzenie uznaje wykroczenie za rejestrowalne. W praktyce oznacza to, że fotoradar nie wykonuje zdjęcia, jeśli prędkość pojazdu jest wyższa od dopuszczalnej maksymalnie o 10 km/h.

Ten próg nie jest efektem pobłażliwości wobec kierowców. Wynika z przepisów Prawa o ruchu drogowym, które nakazują uwzględniać możliwy błąd pomiaru oraz naturalne wahania prędkości pojazdu. Dopiero po przekroczeniu tego zakresu system uznaje naruszenie przepisów za podstawę do nałożenia kary.

Warto podkreślić, że 10 km/h nie jest gwarancją braku mandatu, a jedynie ustawieniem technicznym urządzeń rejestrujących.

Margines błędu fotoradaru - co mówią kontrole i przepisy?

Jeszcze kilka lat temu tolerancja stosowana przez część urządzeń była znacznie większa. Raporty Najwyższej Izby Kontroli wskazywały przypadki, w których fotoradary wykonywały zdjęcia dopiero przy przekroczeniu limitu o około 20 km/h. Po interwencjach NIK Główny Inspektorat Transportu Drogowego ujednolicił zasady.

Dziś bufor 10 km/h obowiązuje w całym kraju. Oznacza to, że przy ograniczeniu do 50 km/h fotoradar nie zarejestruje pojazdu jadącego 58 lub 59 km/h, ale przy 61 km/h zdjęcie zostanie już wykonane. Dotyczy to wyłącznie automatycznych urządzeń rejestrujących.

Odcinkowy pomiar prędkości a tolerancja 10 km/h

Ten sam próg stosowany jest również przy odcinkowym pomiarze prędkości. Różnica polega na metodzie kontroli. System nie mierzy chwilowej prędkości, lecz oblicza średnią z całego kontrolowanego odcinka drogi.

Jeżeli średnia prędkość pojazdu przekroczy dopuszczalną o więcej niż 10 km/h, kierowca musi liczyć się z mandatem. Próby "wyrównywania" prędkości na końcu odcinka nie zawsze przynoszą efekt, bo liczy się wynik końcowy.

Mandat za przekroczenie prędkości - konkretne stawki

Bufor dotyczy wyłącznie fotoradarów. Podczas kontroli policyjnej nawet przekroczenie o 10 km/h może zakończyć się mandatem. Aktualny taryfikator przewiduje m.in.:

do 10 km/h - 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - 100 zł i 2 punkty karne,

16-20 km/h - 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - 800 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - 1000 zł i 11 punktów karnych.

Kierowca, który w ciągu dwóch lat ponownie dopuści się jednego z najpoważniejszych wykroczeń drogowych, musi liczyć się z dwukrotnie wyższym mandatem. Wyższa kara dotyczy wyłącznie kwoty mandatu, liczba punktów karnych pozostaje bez zmian. W praktyce oznacza to, że grzywna może sięgnąć nawet 5 tys. zł.

