Jak to działa obecnie? W naszym kraju mniej więcej połowa wydziałów komunikacji korzysta z narzędzi PWPW do bezgotówkowego przyjmowania należności za wyrobienie dokumentów. Jak informuje portal cashless.pl, w urzędach obsługiwanych przez PWPW są zainstalowane terminale połączone z systemami "pojazd" i "kierowca". To sprawia, że w urządzeniach można płacić wyłącznie za usługi związane z wydawaniem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Przez to w niektórych lokalizacjach możliwości terminali nie są w pełni wykorzystywane . Oprócz tego, pomimo że PWPW oferuje bramkę internetową, to ta pozbawiona jest najnowocześniejszych instrumentów płatniczych. Niemożliwe jest płacenie za prawo jazdy popularnym Blikiem .

Już od 1 września 2025 roku starostwa powiatowe będą mogły same zdecydować co do wyboru operatora terminali płatniczych. Co to oznacza w praktyce? Jak powiedział w rozmowie z serwisem cashless.pl Tadeusz Wachowski, dyrektor pionu produkcji dokumentów w PWPW, dowolna firma tego rodzaju będzie mogła zintegrować się z systemami Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za pośrednictwem interfejsu API. Spółka nie będzie już oferować terminali płatniczych. Dodatkowo instytucja unowocześni system do przyjmowania płatności online.