14 lat wystarczy, by usiąść za kierownicą. Trzeba tylko zrobić prawo jazdy AM

Prawo jazdy kategorii AM to podstawowe uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi, które zostało wprowadzone w Polsce w 2013 roku, zastępując dotychczasową kartę motorowerową. Zmiana ta wynikała z potrzeby dostosowania polskich przepisów do standardów Unii Europejskiej. Kategoria AM stała się pierwszym krokiem w świecie motoryzacji dla młodych osób, które ukończyły 14 rok życia i pragną rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem pojazdów silnikowych.

Czym można jeździć z prawem jazdy kategorii AM?

Posiadacze prawa jazdy kategorii AM otrzymują uprawnienia do prowadzenia dwóch głównych rodzajów pojazdów. Pierwszą grupę stanowią motorowery, czyli pojazdy jedno lub dwuśladowe, które charakteryzują się określonymi parametrami technicznymi. Muszą one być wyposażone w silnik spalinowy o pojemności nieprzekraczającej 50 centymetrów sześciennych lub silnik elektryczny o mocy maksymalnej 4 kW. Ważnym ograniczeniem jest również prędkość maksymalna, która nie może przekraczać 45 km/h.

Drugą grupę pojazdów stanowią czterokołowce lekkie, do których zaliczają się również popularne mini samochody. Te pojazdy muszą spełniać podobne wymagania techniczne jak motorowery - ich silniki nie mogą przekraczać pojemności 50 centymetrów sześciennych w przypadku jednostek spalinowych lub mocy 4 kW (co odpowiada 5,4 KM) dla silników elektrycznych. Dodatkowo, masa własna takiego pojazdu nie może być większa niż 350 kilogramów, a prędkość maksymalna musi być ograniczona do 45 km/h.

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii AM?

Proces zdobycia prawa jazdy kategorii AM rozpoczyna się od spełnienia podstawowych wymogów formalnych. Kandydat musi mieć ukończone 14 lat, przy czym osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na rozpoczęcie kursu. Niezbędne jest również uzyskanie pozytywnego wyniku badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Pierwszym krokiem jest jednak założenie tak zwanego Profilu Kandydata na Kierowcę.

Sam kurs składa się z dwóch części: teoretycznej, obejmującej 30 lekcji (po 45 minut każda), oraz praktycznej, trwającej 10 godzin. Po zakończeniu szkolenia kandydat musi zdać państwowy egzamin, który również dzieli się na część teoretyczną i praktyczną.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii AM różni się nieco od egzaminu na kategorię A. Po pierwsze, kandydaci nie muszą wykonywać zadania polegającego na omijaniu przeszkody. Po drugie, nie przeprowadza się hamowania z prędkości minimum 50 km/h do zatrzymania w miejscu wskazanym przez egzaminatora. Po trzecie, podczas wykonywania hamowania awaryjnego nie jest wymagane osiągnięcie prędkości co najmniej 50 km/h, co wynika z ograniczeń technicznych pojazdów z kategorii AM, których maksymalna prędkość wynosi, przypomnijmy, 45 km/h.

Ile kosztuje wyrobienie prawa jazdy kategorii AM?

Sam koszt wydania prawa jazdy to 100 zł. Za egzamin trzeba zapłacić łącznie prawie 300 zł, stawki niestety poszły w górę - egzamin teoretyczny kosztuje 55 zł, a praktyczny 222 zł (ceny mogą się różnić w zależności od WORD-u). Dodatkowo za badania lekarskie kandydat zapłaci około 200 zł, do tego doliczyć trzeba również koszt wykonania fotografii. Najwięcej jednak przyjdzie zapłacić za kurs, którego ceny wahają się w zależności od miasta - trzeba się przygotować na wydanie od 1500 do 2500 zł.

Test wideo Renault Rafale. Duży SUV, a pali mniej niż 5 l/100 km Adam Majcherek INTERIA.PL