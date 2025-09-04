W skrócie Węzeł Gdańsk Południe na drodze ekspresowej S6 zostanie otwarty już w najbliższych dniach.

Nowy węzeł połączy Południową Obwodnicę Trójmiasta S7, Obwodnicę Trójmiasta oraz umożliwi wjazd na autostradę A1, zapewniając dogodne połączenia z centrum i południem kraju.

Drogowcy zapowiadają, że w czasie przenoszenia ruchu z obecnego objazdu na węzeł tworzone będzie również oznakowanie poziome w docelowym kształcie. Do tego potrzebne są jednak sprzyjające warunki pogodowe. Jeśli tak nie będzie, termin udostępnienia węzła może ulec zmianie.

Co zmieni węzeł Gdańsk Południe?

Węzeł Gdańsk Południe będący częścią 32-kilometrowej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6 połączy istniejącą Południową Obwodnicę Trójmiasta w ciągu S7 oraz Obwodnicę Trójmiasta, zapewniając tym samym wjazd na autostradę A1. Dzięki temu kierowcy będą mogli liczyć na skomunikowanie z centrum i południem kraju.

Warto w tym miejscu dodać, że wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S6 Żukowo - Gdańsk Południe budowana jest również obwodnica Żukowa, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tego miasta. Rozpoczyna się ona w miejscowości Glincz od ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 20, przetnie S7 na węźle Żukowo i włączy się poprzez rondo w Lniskach do obecnej DK7.

Kiedy otwarcie węzła Gdańsk Południe?

Już w nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 września rozpoczną się prace związane z uruchomieniem węzła w jego docelowej organizacji. Kierowcy będą mogli skorzystać z drogi S6 w kierunku Gdyni i Szczecina, S7 w stronę Elbląga, Gdańska i Warszawy, a także S6/A1 w stronę Łodzi. Jako pierwsza uruchomiona będzie trasa główna S6 w ciągu trójmiejskiej obwodnicy dla jadących z oraz w stronę Łodzi. Potem będą otwierane poszczególne łącznice, które zapewnią obsługę wszystkich kierunków, ale jeszcze bez wjazdu na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej. Drogowcy zapewniają, że ten zostanie otwarty do końca tego roku. Dzięki temu podróżujący trasą od strony Południowej Obwodnicy Gdańska będą mogli pojechać nowym fragmentem S7 w kierunku Żukowa.

Przedstawiciele gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadają, że w czasie prac na bieżąco będzie tworzone oznakowanie poziome w docelowym kształcie. Zaznaczono również, że w czasie prowadzenia robót niezbędne będzie zamknięcie wszystkich relacji na węźle Gdańsk Południe. To może zająć do godziny. Podkreślono również, że z uwagi na konieczność wykonania części oznakowania poziomego pod ruchem, prace trzeba będzie przeprowadzić w dobrych warunkach pogodowych. Jeśli te nie będą sprzyjać w zaplanowanym terminie, przełożenie ruchu na układ docelowy może być przeprowadzone w innym, bardziej dogodnym czasie.

Jak idą prace na Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej?

Między Żukowem i węzłem Gdańsk Południe przez cały czas prowadzone są prace na trasie głównej. Oprócz tego kontynuowane są prace na węźle Żukowo na połączeniu obu odcinków Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. W tym miejscu cały czas funkcjonuje tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy kontynuują roboty na samym węźle Żukowo, głównie w kierunku Lnisk, gdzie droga krajowa nr 7 połączy się z obwodnicą Żukowa.

W rejonie węzła Lublewo Gdańskie dobiegają końca prace na obiektach inżynierskich i układana jest masa bitumiczna. W najbliższych tygodniach uruchomiona zostanie w swoim docelowym kształcie droga wojewódzka nr 221, gdzie obecnie funkcjonuje bajpas. Ponadto trwają prace na odcinku leśnym, w miejscu gdzie znajduje się estakada nad Radunią oraz Miejsce Obsługi Podróżnych Widlino.

