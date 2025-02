5,5 tys. zł dofinansowania na prawo jazdy. Ale skorzystają nieliczni

PFRON ogłosił nową edycję programu “Aktywny samorząd” na rok 2025, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie finansowe na prawo jazdy. Maksymalna kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 5544 złotych.

Dla kogo dofinansowanie do prawa jazdy z PFRON?

Program kierowany jest do określonej grupy beneficjentów. Mogą z niego skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które mają dysfunkcję narządu ruchu lub narządu słuchu wymagającą wsparcia tłumacza języka migowego. Istotnym kryterium jest również wiek - kobiety mogą ubiegać się o wsparcie do 60. roku życia, a mężczyźni do 65. roku życia.

Dofinansowanie obejmuje różne kategorie kosztów. Na kurs i egzaminy kategorii B można otrzymać do 2426 zł, natomiast na pozostałe kategorie przewidziano kwotę do 4043 zł. Program uwzględnia także dodatkowe wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas kursu poza miejscem zamieszkania (do 924 zł) oraz koszty usług tłumacza migowego (do 578 zł).

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca do 31 sierpnia 2025 roku wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Ocena wniosków odbywa się w systemie punktowym, gdzie pod uwagę brane są między innymi stopień niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń. Szczególnie istotne jest odpowiednie uzasadnienie potrzeby uzyskania prawa jazdy, gdyż może to znacząco wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Zatem większe szanse na otrzymanie dofinansowania będzie miała osoba, której samochód jest niezbędny na przykład do dojazdu do pracy czy miejsca edukacji.

Dofinansowanie PFRON najwyższe w historii

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy w 2025 roku rekordową kwotę 275,8 mln złotych na dofinansowania, co stanowi wzrost o 10 mln złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Znaczącym usprawnieniem w procesie ubiegania się o wsparcie jest w pełni cyfrowy System Obsługi Wsparcia, który umożliwia składanie wniosków bez wychodzenia z domu. Platforma oferuje kompleksowe wsparcie w postaci interaktywnego kreatora wniosków, specjalnej infolinii oraz możliwości konsultacji z mobilnym asystentem lub pracownikiem PFRON w punktach informacyjnych zlokalizowanych w oddziałach wojewódzkich.

System został wyposażony również w pełen pakiet niezbędnych formularzy i wzorów dokumentów, które można składać w formie elektronicznej. Co istotne, raz wprowadzone dane można wykorzystać przy kolejnych wnioskach o dofinansowanie.

Na co jeszcze mogą liczyć osoby niepełnosprawne, dzięki PFRON?

Dopłata do prawa jazdy to nie jedyne dofinansowanie, które można zdobyć, dzięki funduszom PFRON. Po zdaniu egzaminu możliwe jest także ubieganie się o finansowe wsparcie na zakup samochodu. Jest ono jednak przeznaczone tylko dla tych osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku pojazdu przystosowanego do samodzielnego prowadzenia, można otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania przy cenie do 150 000 zł, z malejącymi progami dla droższych pojazdów (50 proc. dla kwoty 150-250 tys. zł i 30 proc. dla kwoty 250-300 tys. zł). Dla samochodów dostosowanych do przewożenia osoby z niepełnosprawnością maksymalne dofinansowanie wynosi 85 proc. przy cenie do 130 000 zł, ze zmniejszającymi się progami dla wyższych kwot. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie do nie sprzedawania pojazdu przez 5 lat, a wnioski składane są elektronicznie z czasem rozpatrzenia do 45 dni.

