Jeszcze w zeszłym roku egzamin teoretyczny w Łodzi kosztował 50 zł, a za egzamin praktyczny trzeba było zapłacić 180 zł, czyli wyraźnie mniej niż w innych miastach, które za ten drugi liczyły sobie od 200 do 222 zł.

Nowe stawki wzrosły znacząco - o 10 proc. W przypadku egzaminu teoretycznego (teraz 55 zł) oraz do 222 zł za egzamin praktyczny. Podobnie jak w przypadku innych województw wynika to z przegłosowanej przez radnych sejmiku wojewódzkiego uchwały.

Nowe stawki za egzaminy na prawo jazdy w województwie łódzkim zaczną obowiązywać po upływie dwóch tygodni od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Podwyżki mogą wejść w życie już w połowie lutego, jednak bardziej prawdopodobny termin to początek marca.

Podobne stawki co w Łodzi wprowadziły już jakiś czas temu WORD-y w Opolu, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. Nieco niższe opłaty obowiązują nadal w Krakowie i Szczecinie - tam egzamin teoretyczny kosztuje 50 zł, a praktyczny 200 zł. Zdecydowana większość ośrodków żąda jednak od kandydatów łącznie 277 zł - takie stawki wprowadzono między innymi także w Zielonej Górze, Lublinie czy Białymstoku.

Co ciekawe, za część praktyczną nie zapłaci osoba niepełnosprawna, która pojawi się na egzaminie we własnym, przystosowanym do jej potrzeb samochodzie. Z kolei na przykład egzamin praktyczny z kodem "69" w Krakowie, przeznaczony dla kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu i ubiegają się o możliwość jazdy samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, kosztuje 200 złotych.