Wymiana prawa jazdy czeka każdego. Tych z bezterminowym też. Termin?

Prawo jazdy to kolejny dokument w naszym portfelu, który ma swoją datę ważności. Dotyczy to również plastikowych blankietów wydanych bezterminowo. W ostatnich latach dokument potwierdzający nasze uprawnienia do kierowania samochodem przeszedł kilka istotnych zmian. Niektóre poprawki dotyczyły szaty graficznej oraz zabezpieczeń dokumentu, ale niewątpliwie największa rewolucja przyszła w 2013 roku. Od tamtego momentu zakończono wydawanie bezterminowych praw jazdy.