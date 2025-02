mPrawo jazdy w aplikacji mObywatel , informacja o polisie OC oraz pojeździe w CEPiK-u, do którego dostęp mają w trakcie kontroli policjanci - dzięki tym rozwiązaniom kierowcy nie muszą już wozić żadnych dokumentów, kiedy wybierają się w podróż. Pod warunkiem, że nie przekraczają granicy państwa, mandatu za brak dokumentów nie otrzymają.

Dowód rejestracyjny - kiedy trzeba mieć go w aucie?

Pierwszą sytuacją, gdy dowód rejestracyjny trzeba mieć ze sobą, jest wizyta na stacji kontroli pojazdów podczas przeglądu. Bez fizycznego dowodu diagnosta nie przyjmie auta na badanie techniczne, bowiem musi on zweryfikować dane dotyczące pojazdu. Co, jeśli auto przejdzie przegląd, a w dowodzie nie ma już miejsca na pieczątki? Oczywiście możemy udać się do wydziału komunikacji i wyrobić nowy dowód rejestracyjny (zapłacimy 54,50 zł), ale nie jest konieczne, bo na przeglądzie dostaniemy po prostu zaświadczenie, dzięki któremu, na przykład za granicą, potwierdzimy, że nasze auto jest sprawne technicznie.