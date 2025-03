To najczęstsze usterki, które mogą prowadzić do takiej decyzji:

Problemy z układem wydechowym - jeśli powodują one hałas lub inne nieprawidłowości.

Nieodpowiednie opony - zużyte do granic możliwości, z widocznym kordem lub za płytkim bieżnikiem.

Diagnosta zatrzymał dowód rejestracyjny. Co dalej?

W przypadku wykrycia poważnych usterek, samochód zostaje wycofany z ruchu. Oznacza to, że nie będziesz mógł jechać do domu, dopóki nie naprawisz tego, co trzeba. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest holowanie auta na lawecie.