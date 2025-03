Warto zauważyć, że funkcja ta jest dostępna wyłącznie w pojazdach wyposażonych w elektroniczny hamulec postojowy - nie znajdziemy jej w starszych modelach z ręcznym hamulcem. Co istotne, w większości aut Auto Hold działa tylko wtedy, gdy kierowca ma zapięte pasy bezpieczeństwa.

Zdecydowanie tak, szczególnie w mieście. System ten zwalnia kierowcę z konieczności trzymania nogi na hamulcu podczas każdego zatrzymania. Jest to szczególnie przydatne w samochodach z automatyczną skrzynią biegów, choć funkcja działa również w autach ze skrzynią mechaniczną. Największą zaletą jest jednak bezpieczeństwo podczas ruszania pod górę - system eliminuje ryzyko stoczenia się pojazdu.

Elektroniczny hamulec postojowy skutecznie uniemożliwia takie manewry. System został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i komforcie, a nie o brawurowej jeździe. Próba wykorzystania elektronicznego hamulca w trakcie jazdy zwykle prowadzi do jego łagodnego, stopniowego zaciśnięcia, a nie gwałtownego zablokowania tylnych kół, co jest niezbędne do wykonania poślizgu.