Ta kontrolka to zmora kierowców. Sposób na jej pozbycie się jest tylko jeden

Widok małej żółtej lampki na desce rozdzielczej potrafi zepsuć humor niejednemu kierowcy. Szczególnie, gdy pojawia się symbol, którego wielu właścicieli samochodów z silnikiem Diesla nauczyło się obawiać - kontrolka DPF. W przeciwieństwie do większości ostrzeżeń, w tym przypadku zatrzymanie pojazdu jest najgorszym, co można zrobić. Paradoksalnie, kluczem do rozwiązania problemu jest dalsza jazda, ale na określonych warunkach.