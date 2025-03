System OBD-II (On Board Diagnostics) bazuje na elektronicznych czujnikach, które monitorują parametry różnych układów pojazdu, takich jak układ wydechowy, wtryskowy czy napędowy. Kontrolka "check engine" sygnalizuje potencjalny problem, choć jej zapalenie nie zawsze oznacza poważną usterkę - przyczyną mogą być również wilgoć, zaśniedziałe styki czy awaria samego czujnika. Aby zidentyfikować konkretny błąd, można skorzystać z pomocy mechanika, który podłączy urządzenie diagnostyczne do systemu OBD-II, lub samodzielnie zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt do odczytu kodów błędów.

Pewniejszym sposobem na skasowanie check engine jest skorzystanie ze specjalnego interfejsu diagnostycznego odpowiedniej aplikacji, na przykład Piston, SDProg lub Smart Control Free. Urządzenie podpinamy do złącza OBD-II. Proste skanery OBD-II nie kosztują majątku, te prostsze kosztują zwykle od kilkudziesięciu do około 150 zł. Jeśli jesteśmy pewni, że usterka, która powoduje palenie się kontrolki check engine nie jest poważna, można w ten sposób samemu skasować błąd. Jeśli jednak nie mamy pewności co do tego, co oznacza dany kod błędu (na przykład nie ma go w internecie), lepiej około 100 zł poświęcić na zapłatę mechanikowi, który go zdiagnozuje i usunie usterkę.