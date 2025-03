Zapaliła się kontrolka EPC? Sprawdź, co oznacza i co robić!

Co oznacza kontrolka EPC?

EPC, czyli Electronic Power Control, to system występujący głównie w pojazdach koncernu Volkswagena. Posiadacze Skody, Audi, Seata czy właśnie Volkswagena mogą natknąć się na tę kontrolkę znacznie częściej niż właściciele aut innych marek. Nie jest to standardowe oznaczenie, jak choćby czerwona kontrolka silnika czy symbol ABS-u, dlatego wielu kierowców nie wie, co dokładnie sygnalizuje.

Żółta kontrolka z symbolem błyskawicy zapala się zawsze podczas uruchamiania silnika, co jest zupełnie normalnym zjawiskiem - powinna jednak zgasnąć po kilku sekundach. Jeśli świeci się dłużej lub zapala podczas jazdy, oznacza to usterkę w układzie elektronicznym samochodu.

Co ciekawe, zimowe miesiące sprzyjają zapalaniu się kontrolki EPC. Niskie temperatury mogą negatywnie wpływać na elektroniczne układy pojazdu, powodując chwilowe zakłócenia w ich działaniu. Właśnie dlatego zimą kierowcy częściej wpisują w wyszukiwarkę hasła związane z tą kontrolką.

EPC - jakie usterki może oznaczać?

Zdiagnozowanie przyczyny zapalenia się kontrolki EPC wymaga specjalistycznego sprzętu. Odczytanie błędów zapisanych w komputerze samochodu to koszt rzędu 100-150 złotych.

Lista potencjalnych usterek jest naprawdę długa. Często winowajcą okazuje się jeden z czujników - położenia wału korbowego, wałka rozrządu, temperatury płynu chłodzącego czy przepustnicy. Równie często problem leży w układzie zasilania - może to być awaria pompy paliwa, nieszczelność w układzie paliwowym lub zanieczyszczony filtr paliwa.

Na liście potencjalnych przyczyn znajdziemy także uszkodzenie sterownika silnika, problemy z przepustnicą (która może być zabrudzona lub uszkodzona), jak również usterki immobilisera, układu zapłonowego czy wydechowego. Czasem kontrolka EPC sygnalizuje po prostu przepaloną żarówkę w jednej z lamp, najczęściej w światłach stopu.

Co gorsza, czasami mamy do czynienia z kilkoma usterkami jednocześnie, co dodatkowo komplikuje diagnozę i naprawę.

Czy można jeździć z zapaloną kontrolką EPC?

Kolor żółty (lub pomarańczowy) sugeruje, że problem nie wymaga natychmiastowego zatrzymania pojazdu. Nie oznacza to jednak, że można tę usterkę zlekceważyć.

W zależności od rodzaju usterki, mogą pojawić się różne niepokojące objawy. Silnik może pracować nierówno, gasnąć lub przegrzewać się. Kierowca może odczuć spadek mocy silnika lub zwiększone zużycie paliwa. W niektórych przypadkach może być trudno ponownie uruchomić silnik po jego wyłączeniu.

Współczesne auta mają funkcję awaryjnego trybu pracy silnika, który włącza się w przypadku wykrycia poważnej usterki. W tym trybie prędkość pojazdu zostaje ograniczona, a skrzynia biegów może nie redukować przełożeń, by utrzymać niskie obroty silnika. Wszystko po to, by zapobiec całkowitemu uszkodzeniu jednostki napędowej.

Co robić, gdy zapali się kontrolka EPC?

Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest jak najszybsza wizyta w serwisie. Tam mechanik podłączy komputer diagnostyczny, który odczyta błędy zapisane w pamięci sterownika silnika. Dzięki temu będzie można precyzyjnie określić przyczynę problemu i zaplanować naprawę.

Koszt naprawy zależy oczywiście od rodzaju usterki. Czasem wystarczy wymienić czujnik lub wyczyścić przepustnicę, innym razem naprawa może być bardziej skomplikowana i wymagać specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi.

Mercedes CLA nowej generacji Szczepan Mroczek INTERIA.PL