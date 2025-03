Słowo „stau" to niemiecki termin oznaczający korek drogowy lub zator w ruchu drogowym. Choć wielu internautów, nawet niemieckich, twierdzi, że jest to skrót od „STehende AUtos" (stojące samochody), jest to błędne wyjaśnienie, które nie ma podstaw językoznawczych. Wojciech Strozyk/REPORTER East News