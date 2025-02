Od 11 lutego zmiany dla kierowców. Chodzi o korki i motocyklistów

Od 11 lutego nowe przepisy we Francji. Motocyklem ominiesz korek na autostradzie

Od 11 lutego we Francji obowiązywać będą nowe przepisy, dzięki którym kierowcy jednośladów zyskają prawo legalnego omijania korków. Francuski ustawodawca zastrzega, że wyprzedzanie lub wymijanie stojących w korku pojazdów przez motocyklistów dopuszczalne będzie tylko w kilku przypadkach. Chodzi o dwujezdniowe drogi ekspresowe lub autostrady z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, na których obowiązuje ograniczenie prędkości od 70 do 130 km/h.