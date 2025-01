Są kierowcy, którzy nie potrafią dostosować prędkości do widoczności. Niektórzy uważają, że cudowne systemy elektroniczne, w które wyposażone jest ich auto, pozwolą w każdej sytuacji w porę wyhamować. Nic bardziej błędnego! Praw fizyki nie da się oszukać. Dlatego jeśli przyjdzie nam zatrzymać się nagle na autostradzie z powodu spowolnienia ruchu, trzeba przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek.

Dojeżdżasz do ostatniego pojazdu i zatrzymujesz się tuż za nim. W tym momencie popełniasz bardzo poważny błąd!

Kierujący nie był w stanie wyhamować samochodu bez doprowadzania do kolizji

Kierujący nie był w stanie wyhamować samochodu bez doprowadzania do kolizji INTERIA.PL

Jeśli skończy się tylko na pogiętych blachach, to i tak masz szczęście. Jeżeli będzie to tir albo duży załadowany bus, zostaniesz poważnie ranny albo zginiesz.

Wróćmy do początku tej sytuacji. Dostrzegasz stojące pojazdy, od razu włączasz światła awaryjne i hamujesz patrząc uważnie w lusterko.

Wprawdzie użycie świateł awaryjnych podczas jazdy nie jest przewidziane przepisami, ale świadczy to tylko o zacofaniu polskiego kodeksu drogowego. Przecież w wielu samochodach montowane są systemy, które automatycznie włączają światła awaryjne w przypadku gwałtownego hamowania.

Zatrzymujesz się w odległości co najmniej 15 metrów od poprzedzającego samochodu. Dlaczego? Bo ten dystans umożliwi ci awaryjną ucieczkę, jeśli dostrzeżesz z tyłu pędzący na ciebie samochód.

Jeżeli zauważysz z tyłu samochód, który bardzo szybko zbliża się, możesz podjechać do przodu jeszcze te 15 metrów. To bardzo dużo! W ten sposób dajesz tamtemu pojazdowi szansę na wyhamowanie, wydłużasz pole do manewru o te 15 metrów.