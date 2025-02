W dzisiejszych czasach istnieją znacznie bezpieczniejsze sposoby na efektywne nagrzewanie silnika w zimowych warunkach. Jednym z nich jest montaż profesjonalnej osłony termicznej, która działa na podobnej zasadzie co karton, ale jest wykonana z odpowiednich materiałów i właściwie dopasowana do konkretnego modelu samochodu. Innym, szczególnie popularnym w krajach skandynawskich rozwiązaniem, jest elektryczna grzałka do silnika, zasilana z akumulatora. To urządzenie błyskawicznie podgrzewa zarówno olej silnikowy, jak i płyn chłodzący do optymalnej temperatury. Należy jednak liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych.