Trochę wody, mróz i kierowcy stoją bezradnie na stacji. Co zrobić?

Właściciele samochodów parkujących na zewnątrz szczególnie dobrze mogą znać ten problem, zwłaszcza, jeśli przez chwilę nieuwagi, na przykład po myciu auta, pozostawili je na noc na mrozie. Właśnie podczas silnych mrozów lub gdy pada marznący deszcz, wilgoć może przedostać się do mechanizmu klapki paliwa i zamarznąć, skutecznie blokując dostęp do wlewu. Czasami objawia się to całkowitą blokadą klapki, innym razem możemy ją lekko uchylić, ale mechanizm nie pozwala na pełne otwarcie.

Przy dostępie do prądu możemy użyć suszarki do włosów, kierując ciepłe powietrze na krawędzie klapki. Ważne, by używać najniższej temperatury i zachować odpowiednią odległość od lakieru. Na rynku dostępne są też profesjonalne preparaty do odmrażania zamków i mechanizmów - warto mieć taki w bagażniku, szczególnie zimą. W tym wypadku sprawę powinien rozwiązać najprostszy preparat do odmrażania szyby czy zamków. Wystarczy polać okolice klapki niewielką ilością preparatu i chwilę odczekać, by mechanizm "puścił".