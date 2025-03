Mercedes-Benz OM654 to nowoczesny, czterocylindrowy silnik Diesla o pojemności od 1.597 do 1.950 cm³. W zależności od modelu pojazdu i wersji mocy, jednostka generuje między 110 kW (150 KM) a 180 kW (245 KM). Silnik zaprojektowano w wersjach do montażu poprzecznego i wzdłużnego, co umożliwia stosowanie go w pojazdach z napędem na przednią, tylną oś lub z napędem na wszystkie koła.

Silnik OM654 i układ oczyszczania spalin

Charakterystyczną cechą tego silnika jest układ oczyszczania spalin zamontowany blisko silnika, z filtrem cząstek stałych i katalizatorem SCR umieszczonymi bezpośrednio przy wydechu. Takie rozwiązanie zapewnia wyjątkowo szybkie nagrzewanie, co pozwala obniżyć zużycie paliwa.

Dla poprawy wydajności, cylindry pokryto używając technologii Nanoslide opracowanej przez Mercedesa. W tym procesie specjalny stop żelaza jest nakładany za pomocą precyzyjnej metody natryskowej, w której materiał powłoki jest topiony i rozpylany w formie drobnych kropel. Mercedes deklaruje, że technologia ta zmniejsza tarcie o 20 proc.

OM654 i łańcuch rozrządu

Łańcuch rozrządu OM654 znajduje się po stronie skrzyni biegów, co umożliwia kompaktowa konstrukcja, ale w przypadku konieczności jego wymiany rozwiązanie to wymaga bardziej skomplikowanych napraw. Przynajmniej jednak w razie awarii, podobnie jak w poprzedniku, możliwe jest zdjęcie i założenie łańcucha bez demontażu i odłączania skrzyni biegów. OM654 zastąpił OM651, szeroko stosowany i sprawdzony silnik Diesla, który jednak we wczesnych latach produkcji miał problemy z wtryskiwaczami i również umieszczonym z tyłu łańcuchem rozrządu.

OM654 - w których modelach był stosowany?

OM654 został wprowadzony na rynek wiosną 2016 roku w modelu E-Klasy E 220 d (W213). Od tego czasu jest montowany jako silnik wzdłużny w różnych modelach Mercedesa, w tym Klasie C (od W205 po liftingu), GLC (od X253 po liftingu), Klasie E, GLE oraz w dostawczakach jak Vito i Sprinter. W modelach kompaktowych – Klasie A i B, GLA, CLA i GLB – stosowana jest wersja montowana poprzecznie.

Celem wprowadzenia tego silnika była poprawa wydajności w porównaniu z poprzednikiem, co osiągnięto dzięki połączeniu zmniejszonej masy, zoptymalizowanych pod kątem tarcia komponentów i ulepszonego systemu oczyszczania spalin. OM 654 DE 16 to rzadziej stosowany wariant OM654 o zmniejszonej pojemności 1,6 litra, zaprojektowany dla określonych rynków i modeli jako silnik bazowy, częściowo zastępujący OM622 pochodzący od Renault. Technicznie DE 16 bazuje w dużej mierze na standardowym OM654, ale ma dostosowaną charakterystykę mocy i momentu obrotowego. Ponadto zrezygnowano z dwóch bocznych wałków wyrównoważających, które w innych wersjach zapewniają płynniejszą pracę.

Słabe punkty silnika OM654 - łańcuch rozrządu i dźwigienki zaworowe

Niektórzy użytkownicy zgłaszają przedwczesne zużycie rolkowych dźwigienek zaworowych przy przebiegu między 100 tys. a 120 tys. kilometrów. Dźwigienki służą do przenoszenia ruchu obracającego się wałka rozrządu na pionowo ruchome zawory dolotowe i wylotowe (zarówno strona dolotowa, jak i wylotowa używają identycznych dźwigienek) i wyrównywania ich luzu przez hydrauliczny popychacz znajdujący się po przeciwnej stronie. Aby zmniejszyć tarcie w punkcie styku z wałkiem rozrządu, zamontowane są tam rolki.

Mercedes zareagował na ten problem i od określonego numeru silnika wprowadził wzmocnione dźwigienki. Konkretnie, od 10.07.2018, począwszy od numeru silnika 80278367, wprowadzono zmodyfikowane dźwigienki z nowym numerem części (A6540505701 zamiast A6540501100). Niemniej jednak, wczesne roczniki mogą mieć podwyższone ryzyko wystąpienia problemów. Według raportów warsztatowych, wadliwe dźwigienki w przypadku awarii wytwarzają tak wysoką temperaturę, że na wymontowanych metalowych częściach widoczne są niebieskie przebarwienia.

Łańcuch rozrządu OM654, jak wspomniano wyżej, znajduje się po stronie skrzyni biegów, co sprawia, że naprawy są bardziej skomplikowane i kosztowne. Choć dotychczas było niewiele doniesień o zerwanych łańcuchach rozrządu, należy zwracać uwagę na grzechoczące dźwięki podczas rozruchu, które mogą wskazywać na jego wydłużenie. Aby to naprawić, konieczny jest demontaż zarówno silnika, jak i skrzyni biegów.

Na początku produkcji było około 5 tys. pojazdów, które zostały wezwane z powodu źle zaprojektowanego łańcucha rozrządu. Przy częstym holowaniu przyczepy mogło dochodzić do jego nadmiernego zużycia. Aby rozwiązać ten problem, zmieniono powłokę łańcucha rozrządu na twardszą.

OM654 i rozcieńczanie oleju

Szczególnym problemem wielu nowoczesnych silników Diesla z filtrem cząstek stałych jest rozcieńczanie oleju. Występuje to głównie z powodu tak zwanego wtrysku dopalającego, który służy do regeneracji filtra cząstek stałych. W tym procesie niespalone paliwo dostaje się do oleju silnikowego, zmniejszając jego lepkość. Może to być szczególnie problematyczne w pojazdach używanych często w ruchu miejskim lub na krótkich trasach, ponieważ silnik nie nagrzewa się wystarczająco, aby odparować wprowadzone paliwo.

Efekt ten jest szczególnie silny, gdy regeneracja DPF zostaje przedwcześnie przerwana. Inni producenci, głównie w sektorze pojazdów użytkowych, umożliwiają kontrolowane przerywanie lub celowe stosowanie regeneracji za pomocą przycisku, aby zapobiec problemom. Zbyt duże rozcieńczenie oleju szybko prowadzi do utraty właściwości smarnych, a tym samym do zwiększonego zużycia, a nawet uszkodzenia silnika.

OM654 - jaki olej stosować?

Aby zapobiec problemom, zaleca się stosowanie oleju silnikowego o specyfikacji MB 229.52. Stawia ona wyższe wymagania odnośnie stabilności oksydacyjnej i oszczędności paliwa, i jest specjalnie przeznaczona do silników Diesla z filtrem cząstek stałych, właśnie tego typu jak OM654. Alternatywnie, w pojazdach często używanych na krótkich trasach, olej o wyższej klasie lepkości, jak 5W-40 zamiast 0W-20, może również okazać się odpowiednim rozwiązaniem.

Silnik OM654 zaprojektowano z myślą o optymalizacji wydajności i emisji. Osiągnięto to między innymi dzięki niskiemu oporowi wewnętrznemu, konstrukcji aluminiowej i wysoce wydajnemu zarządzaniu termicznemu. Te optymalizacje sprawiają jednak, że silnik jest bardziej wrażliwy na niewłaściwy olej, zaniedbanie konserwacji lub niekorzystne warunki pracy. Zaleca się więc, by oprócz stosowania odpowiedniego oleju wymieniać go co maksymalnie 10-15 tys. km, szczególnie wtedy, gdy jeździmy autem na krótkich trasach czy po mieście.

Testy długodystansowe w mediach motoryzacyjnych oraz doświadczenia taksówkarzy pokazują, że OM654 może osiągnąć przebieg ponad 350 tys. kilometrów, jeśli jest regularnie serwisowany z użyciem wysokiej jakości oleju i pracuje odpowiednio długo w temperaturze roboczej.

