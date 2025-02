Mało który fan motoryzacji zdaje sobie sprawę, że wynalazek polskiej firmy NanoSphere odgrywa istotną rolę w globalnym przemyśle motoryzacyjnym. To właśnie rodzime przedsiębiorstwo z Warszawy przy współpracy z firmami Eko-Color i Advanced Graphene Products opracowało od podstaw i wdrożyło do produkcji swój pierwszy produkt – antykorozyjną farbę proszkową na bazie grafenu.

Grafen to fascynujący materiał, który w pewnym momencie zrewolucjonizował świat nauki i technologii . Najprościej mówiąc, jest to pojedyncza warstwa atomów węgla, ułożonych w strukturę plastra miodu. Ta dwuwymiarowa struktura, o grubości zaledwie jednego atomu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, doskonałym przewodnictwem oraz lekkością i elastycznością.

Grafen jest o wiele mocniejszy od stali, chociaż bardzo sypki i lekki. Jego niesamowite właściwości pozwalają nam wdrażać nowe projekty i rozwiązania. Już za moment na rynek trafi powłoka hydrofobowa do samochodów oraz dodatek do silników spalinowych, poprawiający ich kondycję

To z kolei otworzyło drogę do kolejnych innowacji. Jak wynika z niedawno opublikowanego komunikatu – polskie przedsiębiorstwo pracuje nad nowym produktem z kategorii B2C, który wkrótce trafi do szerokiego grona klientów poprzez własny sklep internetowy. Mowa o Nanocer – dodatku do olejów silnikowych, który skutecznie zabezpiecza i konserwuje układy napędowe.