Ruszają budowy na S74. Duże utrudnienia w rejonie Kielc i dwa objazdy

Rozpoczęta w grudniu ubiegłego roku budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku od Mniowa do Kielc, nabiera tempa. Jak poinformowali drogowcy, w połowie przyszłego tygodnia planowane jest zamknięcie części drogi wojewódzkiej nr 748 na odcinku Strawczyn – Miedziana Góra. Utrudnienia są związane z budową wiaduktu, który stanie się częścią węzła Bugaj zaprojektowanego w ramach trasy. Prace w tej okolicy mają potrwać do przyszłego roku. Co to oznacza dla kierowców?

Prace budowalne na S74. Drogowcy zalecają dwa objazdy

Przede wszystkim duże utrudnienia. W związku z prowadzonymi pracami zostaną wyznaczone oznakowane objazdy. Dla ruchu tranzytowego, czyli pojazdów o masie powyżej sześciu ton, trasa objazdu poprowadzi z Miedzianej Góry drogą krajową nr 74 do węzła Kielce Zachód, dalej drogą ekspresową S7 do węzła Kielce Jaworznia, a następnie drogami wojewódzkimi nr 761 w kierunku Piekoszowa oraz nr 786 do skrzyżowania z DW748. Analogiczna trasa obowiązywać będzie w przeciwnym kierunku.

Objazd dla ruchu lokalnego, czyli pojazdów o masie do sześciu ton, zostanie poprowadzony od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 748 z DK74 w Miedzianej Górze w kierunku Bobrzy, a następnie drogą powiatową do miejscowości Bugaj. W przeciwnym kierunku trasa objazdu będzie przebiegać analogicznie. Zmiany w organizacji ruchu mają zostać wprowadzone 22 stycznia br., jednak GDDKiA zaznacza, że termin ten może zostać przesunięty w zależności od warunków pogodowych.

Budowany fragment to ważny odcinek drogi S74

Odcinek S74 Przełom/Mniów – Kielce Zachód to kolejna inwestycja, po obwodnicy Opatowa, która wkracza w fazę prac budowlanych. Realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla kierowców pokonujących trasę tranzytową Łódź – Kielce – Rzeszów, lecz także dla mieszkańców stref podmiejskich, codziennie dojeżdżających do Kielc.

Obecnie droga krajowa nr 74, na odcinku wjazdu i wyjazdu z Kielc w kierunku Mniowa i Miedzianej Góry, często boryka się z dużymi korkami. W tym miejscu ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny, co powoduje utrudnienia. Nowa, dwujezdniowa trasa S74 przejmie ruch tranzytowy, co usprawni komunikację i umożliwi mieszkańcom gmin Miedziana Góra oraz Mniów szybki dojazd do Kielc, stolicy województwa.

Droga ekspresowa S74 znacząco usprawni przejazd między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mieszkańcy Kielc oraz całego województwa świętokrzyskiego zyskają w przyszłości nie tylko szybsze, ale i bezpieczniejsze połączenie z kluczowymi węzłami autostradowymi na trasach A1 i A2.

