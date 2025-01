Świętokrzyskie zamieni się w plac budowy. Rekordowa liczba inwestycji

Rok 2025 upłynie m.in. pod znakiem rozbudowy drogi ekspresowej S74. Obecnie w realizacji jest 105 km trasy, a najbliższy ukończeniu jest odcinek obwodnicy Opatowa. W ubiegłym roku wykonane zostały konstrukcje obiektów mostowych, prowadzone były także roboty nawierzchniowe, które teraz będą kontynuowane. W podobnym stopniu zaawansowane są roboty na łączniku północnym DK74 do obwodnicy. Jeden z wiaduktów nad drogą został oddany już do użytkowania w grudniu 2024 r.

Równolegle drogowcy rozpoczęli roboty budowalne na kolejnym odcinku S74 od Mniowa do Kielc. Wkrótce, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ruszą prace na trzech kolejnych fragmentach trasy: od granicy woj. Łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa (27,5 km), od Łagowa do Opatowa (18,3 km), a także na przejściu przez Kielce (5 km). W pierwszym kwartale planowane jest także złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla najdłuższego odcinka S74 od Cedzyny do Łagowa (30 km). Będzie to również najdroższy kontrakt w historii woj. świętokrzyskiego wynoszący ok. 1,1 mld zł.