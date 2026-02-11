Właściciele hulajnóg i skuterów mają niewiele czasu. Duża zmiana od 1 marca

Spis treści: Kogo dotyczą nowe tabliczki ubezpieczeniowe w Niemczech? Kiedy trzeba wymienić tabliczkę ubezpieczeniową? Co grozi za jazdę bez ubezpieczenia w Niemczech? Ile kosztuje ubezpieczenie hulajnogi lub skutera w Niemczech? Ile kosztuje rejestracja motoroweru w Polsce?

Niemiecki system ubezpieczeń jednośladów różni się znacząco od polskiego. O ile w Polsce hulajnoga elektryczna nie wymaga ani rejestracji, ani ubezpieczenia OC, o tyle za zachodnią granicą każdy tego typu pojazd musi mieć aktualną tabliczkę ubezpieczeniową. Brak ważnego oznaczenia to nie tylko mandat - w przypadku wypadku kierowca odpowiada za wszystkie szkody z własnej kieszeni.

Kogo dotyczą nowe tabliczki ubezpieczeniowe w Niemczech?

Obowiązek posiadania tabliczki ubezpieczeniowej dotyczy w Niemczech szerokiego katalogu pojazdów. Należą do niego motorowery i skutery o pojemności do 50 cm sześciennych i maksymalnej prędkości do 45 km/h (w przypadku starszych modeli do 60 km/h), a także wszystkie hulajnogi elektryczne dopuszczone do ruchu drogowego.

Co istotne, przepis obejmuje również inne elektryczne pojazdy osobiste - takie jak elektryczne deskorolki czy segwaye. Każdy z tych pojazdów musi mieć przymocowaną aktualną tabliczkę, która potwierdza posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dla skuterów i motorowerów tabliczka ma formę metalowej blaszki. Hulajnogi elektryczne i inne mniejsze pojazdy otrzymują tabliczkę w formie naklejki o nieco mniejszych wymiarach. W obu przypadkach kolor zmienia się co roku, co pozwala policji od razu rozpoznać, czy ubezpieczenie jest aktualne.

Kiedy trzeba wymienić tabliczkę ubezpieczeniową?

Termin jest sztywny - 1 marca 2026 roku zielone tabliczki tracą ważność. Od tego dnia jedynym dowodem posiadania ubezpieczenia jest nowa, czarna tabliczka. Kolor zmienia się w cyklu trzyletnim - po czarnych będą niebieskie, potem znów zielone.

Wymiana nie wymaga wypowiadania poprzedniej polisy - ubezpieczenie wygasa automatycznie z końcem lutego. Nową tabliczkę można zamówić bezpośrednio u ubezpieczyciela, również online. Jeśli ktoś rozpoczyna ubezpieczenie po 1 marca, składka jest proporcjonalnie pomniejszana o niewykorzystane miesiące.

Co grozi za jazdę bez ubezpieczenia w Niemczech?

Jazda z nieaktualną tabliczką ubezpieczeniową jest w Niemczech traktowana jako jazda bez ubezpieczenia, a to stanowi przestępstwo, nie wykroczenie.

Niemieckie prawo przewiduje za jazdę bez ważnego ubezpieczenia karę grzywny lub nawet karę pozbawienia wolności do jednego roku. W praktyce przy pierwszym przewinieniu zwykle kończy się na grzywnie.

Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają w przypadku spowodowania wypadku. Brak aktualnej tabliczki oznacza automatyczny brak ochrony ubezpieczeniowej. Kierowca musi wówczas pokryć z własnej kieszeni wszystkie wyrządzone szkody - zarówno materialne, jak i zdrowotne poszkodowanych. Przy poważnych obrażeniach mogą to być kwoty sięgające setek tysięcy euro.

Ile kosztuje ubezpieczenie hulajnogi lub skutera w Niemczech?

Podstawowe ubezpieczenie OC dla skutera lub hulajnogi elektrycznej kosztuje w Niemczech od około 45 euro rocznie. Za tę cenę kierowca otrzymuje tabliczkę i ochronę odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim.

Rozszerzone ubezpieczenie z elementami autocasco kosztuje zwykle od 80 do 100 euro rocznie. Obejmuje dodatkowo ochronę przed kradzieżą czy uszkodzeniami pojazdu. Dla drogich hulajnóg elektrycznych może to być opłacalna inwestycja.

Ile kosztuje rejestracja motoroweru w Polsce?

Polskie przepisy są znacznie bardziej liberalne w kwestii hulajnóg elektrycznych. Właściciele tych pojazdów nie muszą ich rejestrować ani wykupywać ubezpieczenia OC, bo są one traktowane jako UTO - urządzenia transportu osobistego. Warunek? Prędkość maksymalna nie może być wyższa niż 20 km/h.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku motorowerów, za które uznawane są pojazdy o pojemności silnika do 50 cm sześciennych lub mocy silnika elektrycznego nieprzekraczającej 4 kW, rozwijające prędkość maksymalną do 45 km/h. Dla tych pojazdów zarówno rejestracja, jak i ubezpieczenie OC są obowiązkowe.

Koszty rejestracji motoroweru w Polsce są niższe niż w przypadku motocykla. Standardowa opłata wynosi 110 złotych, w tym 30 złotych za tablicę rejestracyjną. Istnieje też możliwość skorzystania z obniżonej stawki wynoszącej 66,50 złotych.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL