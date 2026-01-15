Zmiana w przepisach od 3 czerwca. Nowe mandaty dla użytkowników dróg
Nowe przepisy, które wejdą w życie 3 czerwca, mają jeden cel - poprawę bezpieczeństwa dzieci na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Choć część kierowców i rodziców nie kryje niezadowolenia, twarde dane pokazują, że skala jazdy bez kasku w Polsce jest wysoka.
W skrócie
- Od 3 czerwca 2026 r. w Polsce osoby do 16. roku życia będą zobowiązane nosić kask podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innych urządzeniach transportu osobistego.
- Nieprzestrzeganie obowiązku kasku przez niepełnoletnich skutkować będzie mandatem w wysokości 100 zł dla rodzica lub opiekuna prawnego.
- Część kierowców wyraża obawy dotyczące przerzucania odpowiedzialności na rodziców oraz trudności w egzekwowaniu nowych przepisów, natomiast statystyki podkreślają wagę noszenia kasku przez dzieci.
Nowe przepisy od 3 czerwca. Kask stanie się obowiązkowy
Od 3 czerwca 2026 r. w Polsce zacznie obowiązywać przepis nakazujący używanie kasku ochronnego przez osoby do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz innych urządzeniach transportu osobistego. Zmiana wynika z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym przyjętej przez Sejm.
Obowiązek obejmuje zarówno dzieci jadące samodzielnie, jak i te poruszające się pod opieką dorosłych. Ustawodawca zrezygnował z wcześniejszego pomysłu, zgodnie z którym obecność rodzica mogłaby zwalniać z noszenia kasku. Przyjęto założenie, że wypadek może zdarzyć się niezależnie od nadzoru.
Kara 100 zł i odpowiedzialność rodziców
Nowe przepisy przewidują sankcje finansowe. Jeśli niepełnoletni rowerzysta lub użytkownik hulajnogi będzie poruszał się bez kasku, mandat w wysokości 100 zł zapłaci jego rodzic lub opiekun prawny. Odpowiedzialność nie spada więc na dziecko, lecz na osobę sprawującą nad nim opiekę.
Dla dorosłych użytkowników rowerów i hulajnóg sytuacja się nie zmienia. Noszenie kasku nadal pozostaje dobrowolne. Regulacje zostały skonstruowane wyłącznie z myślą o poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu.
Kierowcy nie są zachwyceni. Skąd te reakcje?
Choć nowe przepisy nie nakładają bezpośrednich obowiązków na kierowców, część z nich krytycznie ocenia zmiany. W komentarzach i dyskusjach pojawiają się głosy, że państwo przerzuca odpowiedzialność na rodziców, zamiast inwestować w bezpieczniejszą infrastrukturę rowerową. Zwraca się także uwagę na możliwe trudności w egzekwowaniu przepisów oraz na ryzyko częstszych kontroli w rejonach szkół, osiedli i dróg dojazdowych.
Egzekwowanie nowych zasad ma odbywać się w ramach standardowych kontroli policyjnych oraz działań prewencyjnych. To właśnie ten element budzi największe obawy części kierowców i rodziców.
Dane o bezpieczeństwie nie pozostawiają złudzeń
Statystyki przywoływane przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego są jednoznaczne. Co piąty wypadek z udziałem dziecka poruszającego się jednośladem kończy się urazem głowy. Kask znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich obrażeń, zwłaszcza przy upadkach przy stosunkowo niewielkich prędkościach.
Europejski raport Trendline pokazuje, że w Polsce kaski nosi 51 proc. rowerzystów do 14. roku życia i tylko 23 proc. osób, które ukończyły 15 lat. To jedne z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Dla porównania, w Czechach kask nosi 81 proc. młodszych rowerzystów, w Austrii 77 proc., a na Słowacji 78 proc. W Holandii odsetek ten wynosi ok. 5 proc., jednak tamtejsza infrastruktura rowerowa uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych w Europie.
Jak wybrać kask, by spełniał nowe przepisy?
Wraz z wejściem w życie nowych regulacji wielu rodziców stanie przed koniecznością zakupu kasku. Kluczowe znaczenie ma to, aby był to model spełniający europejską normę bezpieczeństwa EN 1078, co potwierdza jego skuteczność w ochronie głowy podczas upadku. Równie istotne jest prawidłowe dopasowanie rozmiaru do obwodu głowy dziecka, ponieważ zbyt luźny kask traci swoje właściwości ochronne.
W praktyce warto zwrócić uwagę także na wagę i wentylację, które wpływają na komfort noszenia, szczególnie podczas dłuższych przejazdów. Na polskim rynku certyfikowane kaski dla dzieci kosztują zazwyczaj od ok. 150-200 zł, natomiast bardziej zaawansowane modele z dodatkowymi systemami ochrony mogą sięgać 500-600 zł.