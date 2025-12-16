To najlepsze na świecie zabezpieczenie roweru. Stworzyli je Polacy

W skrócie Polski startup Trebiada stworzył system BikeID, unikalny cyfrowy paszport roweru oparty na blockchainie.

System identyfikacji BIN pozwala na szybkie, pewne sprawdzenie legalności roweru i ograniczenie kradzieży.

Projekt zdobył uznanie międzynarodowe i jest wdrażany przez pierwszych producentów w Polsce i za granicą.

Cyfrowy paszport roweru - jak działa system BikeID?

Poznański startup Trebiada opracował technologię, która może zmienić sposób identyfikacji rowerów na całym świecie. BikeID przypisuje każdemu jednośladowi unikalny Bicycle Identification Number (BIN). To 19-znakowy kod zbudowany z pięciu sekcji, opisujących m.in. kraj i producenta, typ pojazdu, rozmiar ramy i kół, model, rok produkcji oraz indywidualny numer sekwencyjny.

Dane zapisane są w technologii blockchain, oznacza to, że raz wprowadzona informacja nie może zostać usunięta ani zmodyfikowana. Takie rozwiązania stosowane są m.in. w bankowości oraz systemach tożsamości cyfrowej, gdzie kluczowe są bezpieczeństwo i brak możliwości manipulacji.

Oznaczenie BIN umieszczane jest na rowerze za pomocą tagu RFID lub NFC. Można je odczytać w serwisie lub smartfonem, co znacznie ułatwia obsługę.

Startup podkreśla, że do tej pory każdy producent stosował własne oznaczenia ram. BIN ma stać się jednolitym, międzynarodowym standardem, analogicznym do motoryzacyjnego numeru VIN.

Identyfikacja roweru w kilka sekund

BikeID łączy dane z produkcji, informacje o właścicielu, historię serwisową oraz zdarzenia ubezpieczeniowe. Wszystkie informacje zapisane są w chmurze i powiązane z oznaczeniem RFID/NFC. Umożliwia to błyskawiczne sprawdzenie, czy rower jest legalny.

Tworzona jest również ogólnodostępna baza rowerów skradzionych. Co więcej, startup prowadzi rozmowy z policją, by w przyszłości wprowadzić system automatycznych zgłoszeń kradzieży, po zgłoszeniu utraty rower oznaczony BIN trafiałby do rejestru natychmiast.

System zaczął być wdrażany w Polsce przez pierwszych producentów i sprzedawców. Rosnące zainteresowanie na rynkach zagranicznych potwierdza skalę potrzeby, rocznie w Europie giną setki tysięcy rowerów, a odzyskiwanych jest tylko kilka proc. z nich.

Polski startup nagrodzony. Projekt robi furorę na świecie

W listopadzie BikeID zdobył pierwsze miejsce w konkursie Battle of the Builders podczas Cardano Summit w Berlinie, jednego z najważniejszych wydarzeń związanych z technologią blockchain. Jury doceniło projekt za stworzenie pierwszego, globalnego i działającego standardu cyfrowej identyfikacji rowerów.

System wpisuje się także w regulacje Unii Europejskiej. BikeID generuje raporty zgodne m.in. z zasadami Digital Product Passport, Right to Repair oraz przyszłymi wymaganiami dotyczącymi Battery Passport. Ułatwia to producentom przygotowanie się do nowych przepisów.

Trebiada zapowiada dalszy rozwój ekosystemu. W planach są automatyczne rekomendacje serwisowe, szybkie umawianie wizyt w autoryzowanych punktach, integracja z ubezpieczeniami oraz pełna integracja z blockchainem dla jeszcze wyższego bezpieczeństwa danych.

