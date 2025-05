Aby jeździć motocyklem bezpiecznie, komfortowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy się do tego odpowiednio przygotować. Większość kluczowych zasad poznajemy podczas kursu na prawo jazdy, jednak wiele praktycznych wskazówek i doświadczeń zdobywamy wraz z rosnącą liczbą przejechanych kilometrów.

Dla przypomnienia - w Polsce obowiązek jazdy w kasku został wprowadzony 1 października 1968 r. na mocy Rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. 1968 nr 27 poz. 183). Kwestie obowiązkowego wyposażenia motocyklisty ustawodawca reguluje dość swobodnie. Choć na co dzień widujemy motocyklistów w pełnym kombinezonie, rękawicach, kasku oraz wysokich butach ochronnych, kodeks drogowy nakłada tylko jeden obowiązek:

Warto zadbać o własne bezpieczeństwo, ubierając się w pełny strój ochronny. Choć rzadko spotyka się motocyklistów, którzy wybierają się w dalekie podróże tylko w homologowanym kasku, to jednak coraz częściej jest to standard wśród osób, dla których motocykl stanowi szybszy i tańszy środek transportu w codziennych dojazdach z punktu A do punktu B.