Abonament RTV to temat, który co roku rozgrzewa internet za sprawą zakrojonych na szeroką skalę kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską. Okazuje się, że nie tylko posiadacze domowych radioodbiorników i odbiorników telewizyjnych muszą rozliczać się z abonamentu RTV - obowiązek ten dotyczy także właścicieli samochodów, mających na wyposażeniu wbudowane radio. Wielu kierowców nie ma o tym pojęcia, co może skutkować nałożeniem kary.