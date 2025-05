Dla wielu osób może to oznaczać utrudnienia w dostępie do gotówki, zwłaszcza na terenach wiejskich i w przypadku osób starszych.

Jak informuje "Auto Motor und Sport", 30 czerwca z 1300 stacji paliw należących do koncernu Shell w Niemczech zniknie możliwość dokonywania wypłat gotówki kartą płatniczą. Usługa ta była częścią współpracy z siecią Cash Group i umożliwiała klientom niemieckich banków wypłatę środków do 1000 euro - bez konieczności dokonywania zakupów. Było to szczególnie wygodne na terenach, gdzie brakowało klasycznych bankomatów.