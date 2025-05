Od trzech lat obowiązuje w Polsce przepis określający minimalny odstęp na trasach szybkiego ruchu i autostradach. Jest on tak samo prosty, jak rzadko stosowany w praktyce - dystans w metrach musi wynosić minimum połowę aktualnej prędkości w kilometrach na godzinę. Przy 120 km/h zachowujemy 60 metrów, przy 100 km/h wystarcza 50 metrów itd. W rzeczywistości nawet ci kierowcy, którzy próbują utrzymać zadany odstęp często narzekają, że zwykle znajdą się inni, którzy wykorzystują powstałą lukę, by wjechać przed nich.

W praktyce, aby stosować się do przepisów, można wykorzystać punkty odniesienia w postaci biało-czerwonych słupków pikietażowych umieszczonych przy drogach. Są one rozstawione co 100 m, więc dzięki nim można w łatwy sposób, na oko, określić mniej więcej odstęp od poprzedzającego pojazdu. Praktyczna może też okazać się zasada dwóch lub trzech sekund, którą wskazują instruktorzy bezpiecznej jazdy. Kierowcy mogą wybrać dany punkt (na przykład właśnie słupek) a następnie policzyć w myślach do dwóch-trzech - jeśli miną punkt w krótszym czasie oznacza to, że odstęp jest zbyt mały.