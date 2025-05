Pojazdy jadące pod prąd na drogach ekspresowych lub autostradach, to poważne zagrożenie. To właśnie z tego powodu każdy zgłoszony przypadek nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, policjanci traktują ze śmiertelną powagą. Nie inaczej było również w sytuacji, którą opisała łódzka policja, a która wydarzyła się 27 maja po godzinie 11:30.

W trakcie dojazdu do miejsca wskazanego w zgłoszeniu, dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie. Tym razem dotyczyło ono porzuconego pojazdu BMW na pasie zieleni, który zajmował również częściowo lewy pas ruchu. Po dojeździe na miejsce, policjanci odnaleźli porzucony pojazd, który miał otwarte drzwi, a w jego wnętrzu znajdowały się kluczyki. Nieopodal porzuconego auta, po pasie zieleni zauważono 40-letniego mężczyznę, który pieszo poruszał się w kierunku Gdańska. Okazało się, że to kierowca BMW.

Zachowanie 40-latka wzbudziło poważne obawy u policjantów. Mężczyzna był pobudzony, mówił nielogicznie i zachowywał się w sposób nieadekwatny do sytuacji. Po badaniu alkomatem okazało się, że był trzeźwy, dlatego niezbędne było pobranie próbki krwi do badań pod kątem środków odurzających. Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie.

W toku dalszych działań policjanci ustalili przebieg incydentu z udziałem mężczyzny. Okazało się, że po przejechaniu 26 km pod prąd, mężczyzna zawrócił, zajeżdżając drogę innym kierowcom na A1, a następnie porzucił swój samochód. Jego zachowanie spowodowało skrajne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Teraz 40-latek będzie musiał ponieść konsekwencje swojego zachowania. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym może grozić mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Incydent z autostrady A1, to dobra okazja do tego by uświadomić sobie, jak ważne jest dobre samopoczucie przed wyruszenie w trasę. Każda niepokojąca zmiana stanu psychicznego taka, jak stres lub zmęczenie, a zwłaszcza środki odurzające, mogą wpłynąć na prowadzenie pojazdu. Wsiadając za kierownicę w takim stanie, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.