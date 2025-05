Choć mogłoby się wydawać, że w przypadku jazdy na motocyklu z dzieckiem ustawodawca przewidział szczegółowe regulacje dotyczące wieku, wzrostu czy obowiązku stosowania specjalnych fotelików, w rzeczywistości ograniczył się jedynie do krótkiego zapisu zawartego w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat - 40 km/h;

pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;

Oznacza to, że jazda na motocyklu z dzieckiem jest dozwolona niezależnie od jego wieku czy wzrostu. Kierujący musi jednak pamiętać o obowiązującym ograniczeniu prędkości do 40 km/h, jeśli przewozi dziecko, które nie ukończyło 7. roku życia. Drugim wymogiem wynikającym z przepisów dotyczących jednośladów jest obowiązek jazdy w homologowanym kasku ochronnym. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 5 punktów karnych. Zaleca się jednak, aby niezależnie od dystansu i pogody zawsze stosować pełny ubiór ochronny.

Przewożenie pociechy z przodu jest niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem. Policjanci mogą nałożyć na kierującego mandat karny, a w skrajnych przypadkach wystąpią z wnioskiem do sądu. Eksperci wskazują, że sadzając dziecko z przodu, kierujący ma ograniczony dostęp do kierownicy, siedzi w nienaturalnej pozycji, a dodatkowo samym zagrożeniem może być pasażer, który w najmniej oczekiwanym momencie może się przechylić, próbować złapać kierownicę lub wcisnąć hamulec. Aby motocyklista miał pełną kontrolę nad jednośladem, dziecko zawsze należy przewozić na tylnej kanapie.

Moje dziecko jest za małe, aby jechało z tyłu na motocyklu. Co zrobić?

Dziecko siedzi w specjalnym foteliku dedykowanym do motocykli. Informacja prasowa (moto)

Odbycie pierwszej przejażdżki z dzieckiem - wbrew pozorom - nie jest prostym zadaniem. Zaraz po zapoznaniu się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, należy dokładnie wyjaśnić młodemu pasażerowi, na czym polega jazda motocyklem oraz jakie doświadczenia mogą go spotkać po ruszeniu. Przede wszystkim motocykliści powinni mieć na uwadze, że przelotowy układ wydechowy nie będzie waszym sojusznikiem w przypadku jazdy z młodszymi dziećmi. Nadmierny hałas i odkręcanie manetki do tzw. "odciny” może przynieść efekt odwrotny do oczekiwanego.