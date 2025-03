Jeszcze do niedawna analitycy, politycy i producenci przekonywali, że samochody elektryczne szybko zdominują rynek motoryzacyjny w Europie. Po początkowych zachętach i licznych dofinansowaniach, pojazdy bateryjne miały stawać się coraz bardziej popularne, tanieć i stopniowo wypierać modele spalinowe. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Popyt na samochody elektryczne okazał się znacznie mniejszy niż początkowo przewidywano . Chociaż, według najnowszych danych firmy analitycznej Dataforce, sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie wzrosła o 30 proc., osiągając 328 376 sztuk w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, nadal są to liczby, które znacząco odbiegają od pierwotnych prognoz.

Dość powiedzieć, że w 2024 roku w Europie zarejestrowano około 3 miliony samochodów elektrycznych , co oznacza spadek o 3 procent w porównaniu do dwóch lat wcześniej. Największe trudności dotknęły rynek niemiecki, gdzie udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut osobowych spadł o ponad 30 proc.

Zgodnie z ubiegłorocznymi analizami francuskiego dostawcy OPmobility, sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie stoi na granicy opłacalności, co dla wielu firm motoryzacyjnych oznacza przestoje w fabrykach i konieczność wstrzymania produkcji niektórych modeli.

Producenci robią dobrą minę do złej gry?

Skąd bierze się niezmiennie pozytywne podejście do elektryfikacji wśród producentów samochodów? Jak twierdzą eksperci, może to być po prostu próba zachowania pozorów w trudnej sytuacji. Większość z europejskich koncernów w rozwój pojazdów elektrycznych zainwestowało miliardy euro . W obliczu spadającego popytu starają się minimalizować straty, opóźniając zakończenie produkcji samochodów spalinowych i rozwijając napędy hybrydowe.

Przykładem jest Ford, który przeznaczył 2 miliardy dolarów na przekształcenie swojego ponad 90-letniego zakładu w Kolonii na fabrykę aut elektrycznych. Niskie zainteresowanie pojazdami elektrycznymi zmusiło jednak Amerykanów do wstrzymania produkcji w fabryce pod koniec ubiegłego roku.

Droga do zelektryfikowanej przyszłości jest trudna i daleka

W raporcie zauważono, że choć transformacja w kierunku pojazdów elektrycznych stanowi "znaczącą szansę" dla branży, droga do zelektryfikowanej przyszłości wciąż jest daleka. Kluczowymi czynnikami w rewolucji elektrycznej mogą okazać się koszty, polityka i stabilność łańcucha dostaw.

Jednocześnie ponad 76 proc. badanych zgodziło się, że rentowność pojazdów elektrycznych wciąż stanowi wyzwanie dla producentów, a 71 proc. wyraziło wątpliwości co do przyszłego wzrostu sprzedaży tych pojazdów.

Producenci samochodów różnią się także w kwestii planów przejścia na elektryfikację - część z nich spodziewa się, że transformacja zakończy się do 2030 roku, niektórzy uważają jednak, że nastąpi to dopiero do 2040 roku lub później.