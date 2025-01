Ile razy czytaliście w ostatnim czasie, że wszyscy odwracają się od samochodów elektrycznych, auta zapuszczają korzenie w salonach a sprzedaż elektryków szura po dnie? To po części prawda, ale wyłącznie jeśli skupimy się na konkretnych rynkach, jak np. polski czy niemiecki. W rzeczywistości producenci takich aut z pewnością zaliczą 2024 rok do udanych. Problem w tym, że nie ci producenci, o których większość z nas myśli.

Cały ubiegły rok europejscy nabywcy bombardowani byli informacjami o załamaniu sprzedaży samochodów elektrycznych w Niemczech . To efekt niespodziewanego wstrzymania dopłat do zakupu takich aut u naszych zachodnich sąsiadów. Oficjalnie chodziło o wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungericht), który w połowie grudnia zakwestionował sposób dysponowania pieniędzmi przez federalny Funduszu Transformacji i Ochrony Klimatu.

Efektem była skokowe – począwszy od stycznia 2024 roku – załamanie się sprzedaży aut elektrycznych w Niemczech i skurczenie się lokalnego rynku o około 1/3. Nieoficjalnie wśród ekspertów usłyszeć można głosy, że był to cios wymierzony w niemiecką ekspansję Tesli, która deklasowała swoich niemieckich rywali w rankingach rejestracji elektrycznych aut.

W podobnym tonie wielokrotnie mówiono też o naszym kraju. Załamanie sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce to fakt, którego przyczyny również upatrywać można w zmianach ”fiskalnych”. Od 1 września 2024 roku w programie "Mój Elektryk" nie były już przyjmowane wnioski od klientów biznesowych finansujących zakup samochodu elektrycznego w ramach leasingu. Oznacza to, że dopłatę do zakupu elektryka mogli (i wciąż mogą) uzyskać wyłącznie nabywcy indywidualni, a nie firmy, które – bez względu na rodzaj napędu pojazdu – odpowiadają dziś w Polsce za 70 proc. sprzedaży nowych aut.