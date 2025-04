Właściciele muszą ładować akumulatory tylko do 80% i co 2 miesiące odwiedzać serwis.

Egzemplarze Porsche Taycan wyprodukowane między październikiem 2019 r. a lutym 2024 r. (wersje ARB6 i ARB7) posiadają wadliwe ogniwa Li-Ion. W czasie eksploatacji dochodzi w nich do fałdowania elektrod, co może spowodować pożar. Niemiecki producent musi podjąć radykalne kroki, aby zadbać o bezpieczeństwo właścicieli i choć problem jest znany od dłuższego czasu, nadal nie udało się znaleźć jego rozwiązania.

Porsche poinformowało, że niezbędne jest wprowadzenie nowego oprogramowania sterującego, które będzie posiadać system kontrolowania stanu baterii. Gdy czujniki wykryją ryzyko zapłonu, na komputerze pokładowym wyświetli się ostrzeżenie. Kierowca będzie miał więcej czasu na podjęcie odpowiedniej reakcji lub na ewentualne opuszczenie wnętrza samochodu. Takie rozwiązanie niekoniecznie spodobało się właścicielom Taycana. To jednak nie koniec zaleceń.

W teorii grono doświadczonych informatyków powinno zakasać rękawy i stworzyć nowe oprogramowanie. W praktyce okazuje się, że nie jest to tak proste, jak początkowo zakładano. Porsche zmuszone zostało do podjęcia innych, znacznie łatwiejszych działań.

Do właścicieli Taycanów trafiają listy przygotowane przez producenta z Zuffenhausen, w których przedstawione są dwa zalecenia mające stanowić doraźny środek zapobiegający pożarowi samochodu elektrycznego.

Chociaż producenci wolą dmuchać na zimne, jakiekolwiek ograniczenia związane z maksymalnym poziomem ładowania nie podobają się właścicielom, ponieważ znacznie ograniczają zasięg samochodu. To kluczowy aspekt w przypadku pojazdów elektrycznych, który bywa również ich największym przekleństwem. Pocieszający dla właścicieli Taycanów jest fakt, że zima i niskie temperatury są już za nami.