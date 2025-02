Na początku 2024 roku niemiecki producent ogłosił globalną akcję serwisową, obejmującą samochody Audi e-tron wyprodukowane w latach 2019-2022, wówczas wyposażano je w akumulatory LG Energy Solution E61V. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, w niektórych przypadkach mógł w nich wystąpić problem z modułami akumulatorów wysokonapięciowych, co mogło doprowadzić do ich przegrzania, a w skrajnych przypadkach nawet do pożaru.