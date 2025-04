Ceny ropy na światowych giełdach spadają, ale to nie przekłada się jeszcze na niższe ceny tankowania. Zgodnie z wyliczeniami portalu e-petrol.pl potaniała tylko 95-oktanowa benzyna, i to nieznacznie, bo jedynie o grosz. Obecnie kosztuje ona 5,97 zł za litr. Ceny pozostałych paliw wciąż są na względnie podobnym poziomie. Za litr oleju napędowego płaci się średnio 6,08 zł za litr, czyli dokładnie tyle, co przed tygodniem. Nieznacznie (o 2 gr) podrożało LPG. Obecnie średnia cena gazu to 3,13 zł.