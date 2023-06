Dostawca platformy dla polskiego auta na czarnej liście. "Wspiera Rosję"

Spis treści: 01 Koncern Geely na czarnej liście ukraińskiej agencji

02 Bojkot marki Volvo na terenie Szwecji

03 Geely dostarcza platformę dla Izery

Koncern Geely na czarnej liście ukraińskiej agencji

Chiński koncern motoryzacyjny Geely Holding Group ma poważne kłopoty. Firma, która jest właścicielem dwudziestu światowych marek motoryzacyjnych (w tym m.in. Volvo), została umieszczona przez ukraińską Narodową Agencję ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) na liście "międzynarodowych sponsorów wojny".

Agencja uważa, że chiński producent nadal sprzedaje swoje auta na terenie Rosji, a tym samym płaci podatki. To powoduje, że jest uznawany za jednego ze sponsorów działań Rosji. Ukraiński urząd donosi, że nikt z kierownictwa firmy dotychczas nie potępił otwarcie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Reklama

Co więcej, dyrektor wykonawczy koncernu, Daniel Lee miał popierać zwiększenie sprzedaży samochodów w Rosji - zaraz po tym, jak producenci z Europy i Korei zdecydowali się opuścić ten rynek. W efekcie sprzedaż samochodów chińskiego koncernu w pierwszym kwartale tego roku zaliczyła dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Bojkot marki Volvo na terenie Szwecji

Umieszczenie na liście chińskiego koncernu Geely wywołało reakcję Szwedów. Lokalne Radio Ekot poinformowało, że w regionie Västra Götaland (obejmującym miasto Goeteborg, gdzie znajduje się siedziba Volvo), może dojść do bojkotu samochodów szwedzkiej marki.

"Nie chcemy, by część pieniędzy podatników trafiła do Rosji i finansowała wojnę" - stwierdził przedstawiciel władz regionu, Hakan Andersson. Z kolei Diana Ghinea, prezes zarządu Gothenburg City Leasing, w rozmowie z portalem HBL stwierdziła, że umieszczenie Geely na ukraińskiej czarnej liście to "ważna informacja, która wyszła na jaw i traktujemy ją bardzo poważnie. W środę mamy posiedzenie zarządu i wtedy zajmiemy się tą sprawą". Rezygnację z pojazdów Volvo rozważają również szwedzkie siły zbrojne.

Przedstawiciele marki Volvo oficjalnie skomentowali sprawę. W oficjalnym komunikacie producent przypomniał, że zawiesił swoją działalność w Rosji jeszcze w lutym 2022 roku, a później rozpoczął proces likwidacji swojej rosyjskiej filii.

Geely dostarcza platformę dla Izery

Związki Geely z Europą nie ograniczają się tylko do Volvo. W połowie listopada zeszłego roku ogłoszono, że dostawcą platformy do Izery, czyli polskiego samochodu elektrycznego, będzie właśnie Geely Holding Group. Izera ma powstawać na modularnej platformie SEA, która pozwoli na wykorzystanie rozwiązania do budowy różnych modeli.