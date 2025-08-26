Toyota C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku z salonów wyjechał 8987 egzemplarzy, co jest wzrostem o 18 proc. rok do roku.

W salonach można już składać zamówienia na samochody z roku modelowego 2026. Czym różnią się od poprzedniej wersji?

Toyota C-HR na po zmianach na rok 2026

Nie ma oczywiście zmian w dostępnych układach napędowych. C-HR nadal jest dostępny jako pełna hybryda o mocy 140 (1.8) i 180 KM (2.0), a także jako hybryda plug-in o mocy 223 KM. Zmieniło się jednak wyposażenie, np. wszystkie samochody, niezależnie od wersji i napędu są wyposażone w kamerę monitorującą kierowcę (DMC).

Ponadto w wersji Comfort Plus dla hybrydy plug-in oraz w odmianie Style pojawiła się nowa tapicerka materiałowa w kolorze ciemnoszarym, a wersja Style otrzymała nowy wzór 18-calowych felg aluminiowych. Paleta dostępnych lakierów została wzbogacona o warianty Dark Blue i Storm Grey dla wersji Comfort, Comfort Plus oraz Style, a samochody w odmianach Style z pakietem Bi-tone, Executive, GR SPORT, Tokyo Edition można teraz zamówić w dwukolorowych malowaniach.

Toyota C-HR materiały prasowe

Toyota C-HR od 120 700 zł. Jakie wyposażenie?

Co ciekawe, Toyota oferuje C-HR-a w obniżonych cenach. W efekcie samochód w wersji Comfort i napędem o mocy 140 KM kosztuje od 120 700 zł i w standardzie ma m.in. dwustrefową klimatyzację, kamerę cofania, inteligentny tempomat adaptacyjny, system monitorowania martwego pola w lusterkach, wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala czy system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym oraz 17-calowe koła.

Wersja Style, która oprócz nowego wzoru felg i tapicerki zyskała także światła główne w technologii LED, kosztuje od 151 200 zł. W porównaniu z wersją Comfort auto ma 18-calowe koła, przyciemniane szyby tylne, przednie i tylne czujniki parkowania, bezprzewodową ładowarkę do telefonów, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB), a także system Toyota Smart Connect+ z 12,3-calowym ekranem dotykowym.

Toyota C-HR materiały prasowe

Toyota C-HR w wersji Executive z roku modelowego 2026 ma teraz w standardzie tapicerkę skórzaną. Auto wyposażone jest również w 19-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie unoszoną pokrywę bagażnika, przednie fotele sportowe, kierownica i fotel kierowcy mają elektryczną regulację, a wnętrze ma system dodatkowego nastrojowego oświetlenia diodami LED. Auto kosztuje od 164 800 zł.

Toyota C-HR GR SPORT z większą gamą napędów

Toyota C-HR w wersji GR SPORT od roku modelowego 2026 będzie dostępna także ze 140-konnym napędem 1.8 Hybrid. Ze sportu pozostanie więcej najwyżej nazwa, ale za to samochód będzie tańszy - jego cena zaczyna się 165 700 zł. Toyota C-HR w tej wersji wyróżnia się pakietem stylistycznym GR SPORT, specjalnym wzorem 19-calowych felg aluminiowych, tapicerką z ekologicznego zamszu, a standardem będzie także wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Samochody z układem 2.0 Hybrid (180 KM) w standardzie mają 20-calowe koła GR SPORT.

Topowa odmiana Toyoty C-HR - Tokio Edition - posiada 19-calowe felgi, unikalny wzór tapicerki Dinamica nawiązujący do japońskiej symboliki oraz bogate wyposażenie w standardzie, które obejmuje cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz na przedniej szybie (HUD), dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni, światła główne w technologii Matrix LED, fotele kierowcy i pasażera z elektryczną regulacją i podgrzewaniem, system premium audio JBL z 9 głośnikami, system multimedialny Toyota Smart Connect+ z 12,3-calowym ekranem dotykowym, a także monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM) i asystenta parkowania. Auto może napędzać hybryda plug-in o mocy 223 KM lub klasyczny układ 2.0 Hybrid o mocy 180 KM. Toyota C-HR Tokio Edition kosztuje od 191 000 zł.

