Pali 0,9 l/100 km i potaniał o 24 000 zł. Ulubiony suv Polaków w promocji

Toyota C-HR to najczęściej kupowane przez klientów indywidualnych nowe auto w Polsce Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Ostatnie, będące jeszcze na placach dealerskich sztuki, z bazowym napędem 1.8 Hybrid (140 KM i automatyczna skrzynia biegów) oferowane są obecnie w cenie 137 600 zł. To aż o 20 300 zł mniej niż pierwotna cena katalogowa.

W przypadku rocznika 2024 bardzo ciekawie prezentuje się też cennik Toyoty C-HR z hybrydowym napędem plug-in. Ten obniża zużycie paliwa do katalogowych 0,9 l/100 km i pozwala przejechać do 66 km korzystając wyłącznie z napędu elektrycznego. Sprzedaż hybryd plug-in to jeden z elementu planu na zminimalizowanie wpływu - naliczanych w UE od stycznia - nowych kar za przekroczenie emisji CO2.