Toyota C-HR drugiej generacji zadebiutowała na polskim rynku w 2023 toku. Samochód, podobnie jak jego poprzednie wcielenie, bez wątpienia cieszy się sporym zainteresowaniem Polaków. Z danych IBRM Samar wynika, że w styczniu 2025 roku był to drugi najpopularniejszy model w naszym kraju. Z wynikiem 1 626 sprzedanych egzemplarzy C-HR uplasował się tuż za Corollą. Tym samym jest to najpopularniejszy crossover/kompaktowy SUV w naszym kraju. W całym 2024 roku natomiast model uplasował się na czwartym miejscu. Z wynikiem 14 516 sprzedanych samochodów również zdobył tytuł najchętniej kupowanego auta segmentu C-SUV.

Teraz do oferty C-HR dołącza nowa, topowa, odmiana wyposażenia – Tokyo Edition. Z zewnątrz rozpoznamy ją po specjalnym wzorze czarnych 19-calowych felg aluminiowych, wstawkach w przednim i tylnym zderzaku w kolorze nadwozia, malowaniem Bi-tone+ (dach i tylna część auta w czarnym kolorze). Oprócz tego nowa wersja wyposażenia jest dostępna w siedmiu wersjach kolorystycznych, w tym nowym lakierze Volcano Orange oraz zarezerwowanych dla Tokyo Edition odcieniach Dark Teal i Sulphur. W środku natomiast nowa odmiana wyróżnia się wstawkami tkaniny Dinamica i boczkami ze skóry syntetycznej w bordowym kolorze.

Z racji, że jest to topowa wersja wyposażeniowa, znajdziemy tutaj m.in.:

W hybrydzie plug-in do dyspozycji mamy układ o łącznej mocy 223 KM. W tym wariancie C-HR jest w stanie przejechać do 66 km na prądzie. Średnie zużycie paliwa na 100 km (oczywiście zakładając w pełni naładowany akumulator) to 0,8-0,9 litra. Koszt takiej specyfikacji w przypadku wyboru wersji wyposażenia Tokyo Edition wynosi 215 900 zł.