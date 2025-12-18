W skrócie Toyota Hilux z napędem elektrycznym debiutuje w polskich salonach, oferując solidną ramową konstrukcję i ochronę akumulatora przed uszkodzeniami.

Nowy Hilux wyposażony jest w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 196 KM oraz stały napęd na cztery koła.

Ceny modelu zaczynają się od 229 900 zł netto, a samochód występuje w wersjach Live i Executive z bogatym wyposażeniem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Elektromobilność coraz śmielej wkracza również do tych segmentów, których nieodłącznym elementem od dekad były potężne i mocne spalinowe silniki. Auta, które dla jednych są narzędziem codziennej pracy, służą do ciągania najróżniejszych przyczep lub taplania się w błocie, również otrzymują elektryczny napęd, co oczywiście wzbudza wiele kontrowersji. Nad Wisłą po raz pierwszy w historii do sprzedaży trafił Hilux, który pod maską nie posiada spalinowego silnika.

Elektryczna Toyota Hilux w polskich salonach. Ile przejedzie na jednym ładowaniu?

Najważniejszy jest jednak fakt, że najnowszą generację Hiluxa nadal zaprojektowano z myślą o jeździe w trudnym i wymagającym terenie. Bazą jest klasyczna, solidna konstrukcja ramowa, a specjalne rozwiązania chronią akumulator przed zalaniem lub uszkodzeniem. Co ciekawe, głębokość brodzenia do 700 mm jest identyczna jak w przypadku wersji z klasycznym silnikiem spalinowym.

Pickup posiada akumulator o pojemności 59,2 kWh, co przekłada się na około 250 km zasięgu. Auto można ładować prądem AC o mocy 11 kW oraz DC o mocy 150 kW. Do wyboru jest jedna opcja napędu oraz dwie opcje wyposażenia - Live i Executive.

Elektryczny SUV z dwoma silnikami. Jaką moc ma nowa Toyota Hilux?

Nowy Hilux po raz pierwszy w historii trafi do polskich salonów sprzedaży z jednostką elektryczną. Do napędu wykorzystano dwa silniki elektryczne - po jednym na każdą oś - które generują 112 i 175 KM. Co istotne, łączna moc się nie sumuje i wynosi 196 KM. Z kolei moment obrotowy podano osobno dla przedniego i tylnego silnika, czyli odpowiednio 200 i 269 Nm.

Napędzany prądem Hilux mierzy 5320 mm długości, 1855 mm szerokości, 1845 mm wysokości, a rozstaw osi to 3085 mm. Auto ma 207 mm maksymalnego prześwitu, kąt natarcia wynosi 29 stopni, a zejścia 24 stopnie. Auto posiada stały napęd na cztery koła z wykorzystaniem przedniego i tylnego układu e-Axle. Na liście wyposażenia znajduje się również system Multi-Terrain Select, który automatycznie dostosowuje pracę układu napędowego do rodzaju nawierzchni, wykorzystując sterowanie momentem obrotowym i hamowaniem.

Elektryczny Hilux zachował kluczowe ceny spalinowego protoplasty - nadal jest terenowy i oferuje sporą przestrzeń ładunkową. Toyota materiały prasowe

Cena nowej, elektrycznej Toyoty Hilux w Polsce. Czy można już ją zamawiać?

W polskich salonach sprzedaży można już składać zamówienia na najnowszego Hiluxa z elektrycznym napędem. Samochód dostępny jest w dwóch wersjach - Live oraz Executive - a ceny rozpoczynają się od 229 900 zł netto.

We wnętrzu znajdują się dwa ekrany. Na szczęście nie zabrakło fizycznych przycisków. Toyota materiały prasowe

W przypadku bazowej wersji na liście wyposażenia standardowego znajduje się dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, podgrzewana kierownica oraz fotele przednie, fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, inteligentny kluczyk oraz 17-calowe felgi aluminiowe. Na system multimedialny składa się 12,3-calowy ekran główny oraz wirtualny kokpit znajdujący się przed kierowcą. Ponadto o bezpieczeństwo dba pakiet Toyota T-MATE z Toyota Safety Sense 3. generacji, system monitorowania martwego pola, asystent bezpiecznego wysiadania, kamera cofania oraz dodatkowa kamera monitorująca kierowcę. Ceny Hiluxa w wersji Live w przedsprzedaży rozpoczynają się od 229 900 zł netto.

Nieco droższa jest natomiast lepiej wyposażona odmiana Executive, której ceny rozpoczynają się od 243 900 zł netto. Na pokładzie znajdują się przednie światła przeciwmgłowe w technologii LED, tapicerka skórzana, fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, przyciemniane szyby tylne, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, panoramiczna kamera cofania z widokiem 360 stopni wokół samochodu, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów oraz system audio z ośmioma głośnikami.

Ile kosztuje nowa Toyota Hilux z silnikiem spalinowym?

Dla fanów spalinowej motoryzacji mamy jednak dobrą wiadomość - 9. generacja Hiluxa dostępna będzie także w z silnikiem 2.8 o mocy 205 KM, który znany jest z poprzednika oraz nowego Land Cruisera. Dostępny będzie w klasycznej wersji lub miękkiej hybrydzie 2.8 D-4D Mild-hybrid 48V, w którym zamiast typowego alternatora znajduje się "rozrusznik-alternator" napędzany systemem paskowym przez silnik spalinowy, który ładuje baterię litowo-jonową umieszczoną pod tylnym siedziskiem. Elektryczny wspomagacz generuje dodatkowe 16 KM mocy i 65 Nm momentu obrotowego.

Na rynku wschodnim dostępne będą również jednostki napędowe bez elektrycznego wspomagania. Diesel o pojemności 2.8 zastąpi jednostkę 2.4, a w gamie będzie także Hilux z silnikiem benzynowym 2.7.

Nie znamy jeszcze cen spalinowej wersji nowego Hiluxa, ale nadal można kupić jego schodzącą generację. Ceny wahają się od 163 400 zł netto za bazową wersję Live z silnikiem 2.4 D-4D do 236 400 zł netto za odmianę GR Sport II z jednostką 2.8 D-4D.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL