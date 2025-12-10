W skrócie Nowa Toyota Land Cruiser debiutuje w Polsce w wersji z Dieslem i 48-woltowym systemem mild-hybrid.

Samochód korzysta z nowoczesnej ramowej platformy GA-F.

Oferta obejmuje promocyjną cenę na wersję Executive i bogate wyposażenie standardowe. Teraz kupisz go taniej nawet o 35 tys. zł.

Wśród największych zalet najnowszego wcielenia Land Cruisera wymieniana jest platforma GA-F, czyli klasyczna konstrukcja ramowa, która oferuje znacznie większą sztywność nadwozia oraz lepsze osiągi zarówno na asfalcie, jak i w terenie. To potwierdzenie, że japoński producent model ten traktuje jako pełnoprawne auto terenowe, które posiada wszystkie najlepsze cechy całej rodziny Land Cruiser, produkowanej przez japoński koncern od 1954 r.

Nowy Land Cruiser z Dieslem pod maską. Nie zabrakło elektrycznego wspomagacza

W dobie co rusz zaostrzanych norm emisji spalin wiele osób z pewnością doceni, że pod maską tego terenowego wozu znajduje się turbodoładowany silnik Diesla o pojemności 2,8 l, który współpracuje z ośmiobiegową przekładnią. Co więcej, elektryczny generator jest połączony z jednostką napędową i wykorzystywany jest do ładowania litowo-jonowego akumulatora 48V. Inżynierowie celowo umieścili go wysoko, dzięki czemu nowy Land Cruiser może brodzić w wodzie na głębokość 700 mm. Nowy napęd ma 205 KM i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Sama jednostka napędowa nie została zmodernizowana, a jedynie dołożony został MHEV, czyli miękka hybryda.

Podczas codziennego użytkowania energia będzie odzyskiwana również za sprawą funkcji rekuperacji, czyli za każdym razem, gdy kierowca zdejmuje nogę z gazu. Następnie wykorzystywana jest do pracy systemu start-stop oraz wspomagania ruszania. Z kolei w terenie elektryczny generator dodatkowo będzie wspierał spalinowy silnik dorzucając skromne 16 KM oraz 65 Nm momentu obrotowego.

Zapomnij o opóźnieniu przy ruszaniu. Nowy Land Cruiser ma dopracowany system start-stop

Spora część kierowców narzeka na charakterystyczne opóźnienie podczas ruszania z włączonym systemem start-stop. Elektryczny generator niemalże całkowicie je eliminuje, co przekłada się na znacznie bardziej komfortową jazdę w ruchu miejskim.

Co więcej, funkcja start-stop ma dwa poziomy - "Normal" oraz "Long", który wydłuża czas postoju silnika na biegu jałowym i podtrzymuje pracę klimatyzacji. Zoptymalizowana została również praca wtryskiwaczy, aby maksymalnie przyspieszyć szybkość reakcji układu napędowego oraz ograniczyć odczucie szarpnięcia podczas przyspieszenia.

Bagażnik oferuje pojemność 573 l. Pod podłogą ukryta została bateria litowo-jonowa. Toyota materiały prasowe

Bateria waży zaledwie 6,5 kg. Land Cruiser zyskuje 16 KM mocy i 65 Nm

Litowo-jonowy akumulator 48V o pojemności 4,3 Ah składa się z 13 ogniw. Bateria waży zaledwie 7,6 kg, a gdy jest w pełni naładowana, elektryczny generator może dostarczyć dodatkowo do 16 KM i 65 Nm momentu obrotowego podczas ruszania. Akumulator znajduje się pod podłogą bagażnika o pojemności 573 l i zadbano o odpowiednią ochronę przed wilgocią oraz kontaktem z wodą. Co więcej, specjalne kanały kierują na niego zimne powietrze, a zastosowany filtr zapobiega gromadzeniu się kurzu w kanałach chłodzenia akumulatora i wentylatorze.

Taniej o 35 tys. zł. Nowy Land Cruiser wjeżdża do Polski

Na standardowej liście wyposażenia nowego Land Cruisera znajduje się trzystrefowa klimatyzacja, przednie światła Matrix LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi, 12,3-calowy wirtualny kokpit, 12,3-calowy ekran HD z systemem multimedialnym Toyota Smart Connect+, cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz HUD, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane przednie fotele oraz skrajne siedzenia na tylnej kanapie, a także 14-głośnikowy system audio JBL.

Land Cruiser wyposażony jest w 20-calowe felgi aluminiowe. W jeździe terenowej ma pomagać system rozłączania przedniego stabilizatora, a także funkcja zmieniania charakterystyki napędu w zależności od terenu.

W polskich salonach można już zamawiać zelektryfikowaną wersję Land Cruisera, a do końca bieżącego roku dodatkowo można skorzystać z promocyjnej ceny na samochód w najbogatszej wersji wyposażenia - odmiana Executive kosztuje od 414 900 zł, czyli aż o 35 tys. zł mniej niż cena katalogowa. Dodatkowo w sprzedaży znajdują się ostatnie egzemplarze Land Cruisera z silnikiem Diesla z 2025 r. w wyprzedażowej cenie od 394 900 zł (408 900 zł).

