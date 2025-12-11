W skrócie Na autostradzie A4 montowany jest kolejny odcinkowy pomiar prędkości, co wiąże się z tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu.

Do połowy przyszłego roku na A4 będzie działać w sumie siedem odcinkowych pomiarów prędkości, a w całej Polsce ich liczba wzrośnie do 114.

Nowoczesne urządzenia pomiarowe UnicamVELOCITY 4 mają zapewnić lepszą kontrolę prędkości na głównych trasach krajowych i autostradach.

Jak poinformowała Interię Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w dniach od 9 do 11 grudnia wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na autostradzie A4 w województwie opolskim. W tym czasie pracownicy GITD montować będą urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości.

Na wysokości MOP-u Prószków i Przysiecz (237 km) w godz. 8-22 nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic, a ruch będzie się odbywał w obu kierunkach pasem lewym bądź prawym w zależności od postępu prac

43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Aż 16 na autostradach

To kolejny z odcinkowych pomiarów prędkości instalowany w ramach najnowszego projektu rozbudowy CANARD. Chodzi o montaż 43 systemów wykorzystujących urządzenia UnicamVELOCITY 4, z których wszystkie trafić mają na drogi ekspresowe i autostrady.

Jak informuje Interię Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie ze wspomnianych odcinkowych pomiarów prędkości mają zostać uruchomione najpóźniej do połowy przyszłego roku.

Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln. zł. Po ich uruchomieniu w Polsce będzie już 114 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

7 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4

Ambitny plan zakłada, że aż 16 nowych odcinkowych pomiarów prędkości (dwa z nich zostały już uruchomione) obejmie polskie autostrady. W sumie, na drogach tej klasy spotkamy więc aż 17 takich miejsc. Zgodnie z planem GITD, do czerwca 2026 roku na jednej tylko autostradzie A4 zachowania kierowców monitorować będzie aż siedem odcinkowych pomiarów prędkości.

Do działających już odcinków Kostomłoty - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie) i Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice (dolnośląskie) dojdą kolejne lokalizacje:

Krzyżowa - Krzywa A4 (dolnośląskie), Opole Zachód - MOP Prószków (instalowany w dniach 9-11 grudnia, opolskie), Krapkowice - MOP Góra św. Anny (opolskie), Kurdwanów - węzeł Wielicka (małopolskie), Tarnów Centrum - Jawornik (małopolskie)

Odcinkowe pomiary prędkości na polskich autostradach

Kierowcy będą też musieli bacznie przyglądać się ograniczeniom prędkości na - biegnącej na osi północ-południe - autostradzie A1. W ramach modernizacji CANARD do końca czerwca 2026 roku, w ciągu tej drogi działać ma aż sześć odcinkowych pomiarów prędkości:

Kamieńsk - Radomsko (łódzkie), Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk (łódzkie), Kutno - Piątek (łódzkie), Częstochowa Południe - Woźniki (śląskie), Brodowe - Mykanów (śląskie), Zabrze Północ - Zabrze Zachód (śląskie).

Oprócz tego dwa odcinkowe pomiary prędkości spotkamy na autostradzie A2:

Koło - Dąbie, (wielkopolskie), Mińsk Mazowiecki (mazowieckie),

Po jednym kontrolować ma kierowców na autostradach:

A6 (Dąbie - Rzęśnica, zachodniopomorskie),

A8e (już oddany, autostradowa obwodnica Wrocławia, dolnośląskie).

Jak poznać, czy odcinkowy pomiar prędkości działa? Uwaga na znak D-51

Warto podkreślić, że o ile jeszcze do niedawna między montażem urządzeń, a uruchomieniem systemu mijały często długie miesiące, o tyle obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wszystkie lokalizacje dotyczą dróg ekspresowych i autostrad, czyli "priorytetowych" odcinków znajdujących się w zarządzie GDDKiA. Doprowadzenie zasilania do nowych urządzeń jest dużo łatwiejsze i nie wymaga ciągnących się miesiącami procedur. Okres między montażem a uruchomieniem systemu trwać może zaledwie kilka dni potrzebnych do odpowiedniego skalibrowania urządzeń.

Z punktu widzenia kierowców najważniejszym wyznacznikiem dotyczącym działania konkretnego odcinkowego pomiaru prędkości jest obecność znaków D-51 informujących o obecności systemu.

Jeśli znaki nie są przesłonięte czarną folią oznacza to, że system dokonuje pomiarów i - najprawdopodobniej - rejestruje wykroczenia. Odstępstwa od tej reguły dotyczą krótkich okienek czasowych, np. między uruchomieniem kamer i skalibrowaniem systemu, a jego ostatecznym przełączeniem w tryb rejestracji (w sumie może to trwać około dwóch dni).

