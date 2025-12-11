Aż 7 odcinkowych pomiarów na autostradzie A4. Właśnie montują kolejny

Kolejny odcinkowy pomiar prędkości pojawi się wkrótce na autostradzie A4. Od 9 do 11 grudnia kierowcy muszą przygotować się na tymczasową organizację ruchu na wysokości MOP Prószków i Przysiecz na 237 km autostrady A4. Specjaliści z GITD będą w tym czasie montować urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Do połowy przyszłego roku na A4 działać aż będzie siedem odcinkowych pomiarów prędkości. W sumie takie urządzenia trafią na pięć polskich autostrad.

Dwie żółte kamery monitoringu zamontowane na słupie na tle nieba po lewej stronie kadru oraz niebieski znak drogowy oznaczający odcinkowy pomiar prędkości po prawej stronie.
Rusza montaż kamer kolejnego odcinkowego pomiaru prędkości na A4. Gdzie staną kamery i kiedy ruszy system?Adam StaskiewiczEast News

Jak poinformowała Interię Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w dniach od 9 do 11 grudnia wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na autostradzie A4 w województwie opolskim. W tym czasie pracownicy GITD montować będą urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości.

Na wysokości MOP-u Prószków i Przysiecz (237 km) w godz. 8-22 nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic, a ruch będzie się odbywał w obu kierunkach pasem lewym bądź prawym w zależności od postępu prac
przestrzega Andruszewska.

43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Aż 16 na autostradach

To kolejny z odcinkowych pomiarów prędkości instalowany w ramach najnowszego projektu rozbudowy CANARD. Chodzi o montaż 43 systemów wykorzystujących urządzenia UnicamVELOCITY 4, z których wszystkie trafić mają na drogi ekspresowe i autostrady.

Jak informuje Interię Wojciech Król z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie ze wspomnianych odcinkowych pomiarów prędkości mają zostać uruchomione najpóźniej do połowy przyszłego roku.

Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln. zł. Po ich uruchomieniu w Polsce będzie już 114 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

7 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4

Ambitny plan zakłada, że aż 16 nowych odcinkowych pomiarów prędkości (dwa z nich zostały już uruchomione) obejmie polskie autostrady. W sumie, na drogach tej klasy spotkamy więc aż 17 takich miejsc. Zgodnie z planem GITD, do czerwca 2026 roku na jednej tylko autostradzie A4 zachowania kierowców monitorować będzie aż siedem odcinkowych pomiarów prędkości.

Do działających już odcinków Kostomłoty - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie) i Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice (dolnośląskie) dojdą kolejne lokalizacje:

  1. Krzyżowa - Krzywa A4 (dolnośląskie),
  2. Opole Zachód - MOP Prószków (instalowany w dniach 9-11 grudnia, opolskie),
  3. Krapkowice - MOP Góra św. Anny (opolskie),
  4. Kurdwanów - węzeł Wielicka (małopolskie),
  5. Tarnów Centrum - Jawornik (małopolskie)

Odcinkowe pomiary prędkości na polskich autostradach

Kierowcy będą też musieli bacznie przyglądać się ograniczeniom prędkości na - biegnącej na osi północ-południe - autostradzie A1. W ramach modernizacji CANARD do końca czerwca 2026 roku, w ciągu tej drogi działać ma aż sześć odcinkowych pomiarów prędkości:

  1. Kamieńsk - Radomsko (łódzkie),
  2. Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk (łódzkie),
  3. Kutno - Piątek (łódzkie),
  4. Częstochowa Południe - Woźniki (śląskie),
  5. Brodowe - Mykanów (śląskie),
  6. Zabrze Północ - Zabrze Zachód (śląskie).

Oprócz tego dwa odcinkowe pomiary prędkości spotkamy na autostradzie A2:

  1. Koło - Dąbie, (wielkopolskie),
  2. Mińsk Mazowiecki (mazowieckie),

Po jednym kontrolować ma kierowców na autostradach:

  • A6 (Dąbie - Rzęśnica, zachodniopomorskie),
  • A8e (już oddany, autostradowa obwodnica Wrocławia, dolnośląskie).

Jak poznać, czy odcinkowy pomiar prędkości działa? Uwaga na znak D-51

Warto podkreślić, że o ile jeszcze do niedawna między montażem urządzeń, a uruchomieniem systemu mijały często długie miesiące, o tyle obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wszystkie lokalizacje dotyczą dróg ekspresowych i autostrad, czyli "priorytetowych" odcinków znajdujących się w zarządzie GDDKiA. Doprowadzenie zasilania do nowych urządzeń jest dużo łatwiejsze i nie wymaga ciągnących się miesiącami procedur. Okres między montażem a uruchomieniem systemu trwać może zaledwie kilka dni potrzebnych do odpowiedniego skalibrowania urządzeń.

Z punktu widzenia kierowców najważniejszym wyznacznikiem dotyczącym działania konkretnego odcinkowego pomiaru prędkości jest obecność znaków D-51 informujących o obecności systemu.

Jeśli znaki nie są przesłonięte czarną folią oznacza to, że system dokonuje pomiarów i - najprawdopodobniej - rejestruje wykroczenia. Odstępstwa od tej reguły dotyczą krótkich okienek czasowych, np. między uruchomieniem kamer i skalibrowaniem systemu, a jego ostatecznym przełączeniem w tryb rejestracji (w sumie może to trwać około dwóch dni).

