W skrócie Zakopianka w rejonie Myślenic zwężona do jednego pasa w każdym kierunku ze względu na prace przy węźle drogowych.

Wprowadzone objazdy i zmiany organizacji ruchu powodują możliwe korki, szczególnie w godzinach szczytu.

Budowa węzła ma zakończyć się w 2025 roku i zapewnić płynniejszy oraz bezpieczniejszy ruch.

Utrudnienia na Zakopiance - ruch jednym pasem w każdym kierunku

Od poniedziałku od godz. 9 kierowcy mierzą się z poważnymi zmianami w rejonie skrzyżowania Zakopianki (DK7) z ul. Sobieskiego w Myślenicach. Na odcinku około 600 metrów zamknięto jezdnię prowadzącą w stronę Zakopanego. Cały ruch w obie strony przeniesiono na sąsiednią nitkę, którą standardowo jedzie się w kierunku Krakowa.

To właśnie ona jest technicznie przygotowana do prowadzenia ruchu dwukierunkowego. Taka organizacja potrwa do czwartkowego wieczoru, do około godz. 18, kiedy wykonawca zakończy układanie warstwy ścieralnej i przywróci ruch po dwa pasy na każdy kierunek.

Zmiany dotyczą jednego z najbardziej obciążonych fragmentów Zakopianki, dlatego spodziewane są miejscowe zatory zarówno od strony Krakowa, jak i Myślenic.

Zmiany organizacji ruchu w Myślenicach - objazdy i zwężenia

W związku z pracami zmieniono również organizację ruchu na ul. Jana Sobieskiego. Przełożono go z prawej na lewą stronę jezdni (patrząc od strony stacji Orlen), którą teraz poprowadzono przejazd w kierunku centrum Myślenic.

Połączenie Zakopianki z ul. Sobieskiego jest utrzymane, lecz odbywa się przez objazdy drogami gminnymi. To rozwiązanie zwiększa ryzyko lokalnych spowolnień, szczególnie w godzinach szczytu oraz podczas wzmożonego ruchu weekendowego.

GDDKiA apeluje o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Jedna jezdnia przejmująca pełny ruch oznacza ograniczoną przestrzeń manewrową i kilka punktów zwężenia.

Budowa węzła Myślenice - inwestycja za 56 mln zł

Przebudowa węzła Myślenice ruszyła wiosną 2024 r. i potrwa do końca 2025 r. Wartość inwestycji to prawie 56 mln zł, a jej wykonawcą jest firma Banimex. Celem projektu jest poprawa płynności ruchu i likwidacja sygnalizacji świetlnej, która spowalnia tranzyt na DK7.

W ramach prac powstaną: dodatkowe pasy włączania i wyłączania, nowe rondo na ul. Sobieskiego, przebudowane skrzyżowanie z ul. Sobieskiego, nowa kładka dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego, umożliwiająca likwidację dotychczasowego przejścia.

Po zakończeniu budowy kierowcy mają zyskać bardziej przewidywalny i płynny układ drogowy, a liczba kolizji w rejonie skrzyżowania powinna wyraźnie spaść. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

