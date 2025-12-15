Zakopianka zwężona przez prace przy węźle Myślenice. Korek murowany
Od dziś (tj. 15 grudnia) ruch w rejonie Myślenic został ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku. Zwężenie na drodze krajowej nr 7 to efekt układania ostatniej warstwy asfaltu na odcinku budowanego węzła Myślenice i może w najbliższych dniach znacząco wydłużyć czas przejazdu.
W skrócie
- Zakopianka w rejonie Myślenic zwężona do jednego pasa w każdym kierunku ze względu na prace przy węźle drogowych.
- Wprowadzone objazdy i zmiany organizacji ruchu powodują możliwe korki, szczególnie w godzinach szczytu.
- Budowa węzła ma zakończyć się w 2025 roku i zapewnić płynniejszy oraz bezpieczniejszy ruch.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Utrudnienia na Zakopiance - ruch jednym pasem w każdym kierunku
Od poniedziałku od godz. 9 kierowcy mierzą się z poważnymi zmianami w rejonie skrzyżowania Zakopianki (DK7) z ul. Sobieskiego w Myślenicach. Na odcinku około 600 metrów zamknięto jezdnię prowadzącą w stronę Zakopanego. Cały ruch w obie strony przeniesiono na sąsiednią nitkę, którą standardowo jedzie się w kierunku Krakowa.
To właśnie ona jest technicznie przygotowana do prowadzenia ruchu dwukierunkowego. Taka organizacja potrwa do czwartkowego wieczoru, do około godz. 18, kiedy wykonawca zakończy układanie warstwy ścieralnej i przywróci ruch po dwa pasy na każdy kierunek.
Zmiany dotyczą jednego z najbardziej obciążonych fragmentów Zakopianki, dlatego spodziewane są miejscowe zatory zarówno od strony Krakowa, jak i Myślenic.
Zmiany organizacji ruchu w Myślenicach - objazdy i zwężenia
W związku z pracami zmieniono również organizację ruchu na ul. Jana Sobieskiego. Przełożono go z prawej na lewą stronę jezdni (patrząc od strony stacji Orlen), którą teraz poprowadzono przejazd w kierunku centrum Myślenic.
Połączenie Zakopianki z ul. Sobieskiego jest utrzymane, lecz odbywa się przez objazdy drogami gminnymi. To rozwiązanie zwiększa ryzyko lokalnych spowolnień, szczególnie w godzinach szczytu oraz podczas wzmożonego ruchu weekendowego.
GDDKiA apeluje o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Jedna jezdnia przejmująca pełny ruch oznacza ograniczoną przestrzeń manewrową i kilka punktów zwężenia.
Budowa węzła Myślenice - inwestycja za 56 mln zł
Przebudowa węzła Myślenice ruszyła wiosną 2024 r. i potrwa do końca 2025 r. Wartość inwestycji to prawie 56 mln zł, a jej wykonawcą jest firma Banimex. Celem projektu jest poprawa płynności ruchu i likwidacja sygnalizacji świetlnej, która spowalnia tranzyt na DK7.
W ramach prac powstaną: dodatkowe pasy włączania i wyłączania, nowe rondo na ul. Sobieskiego, przebudowane skrzyżowanie z ul. Sobieskiego, nowa kładka dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego, umożliwiająca likwidację dotychczasowego przejścia.
Po zakończeniu budowy kierowcy mają zyskać bardziej przewidywalny i płynny układ drogowy, a liczba kolizji w rejonie skrzyżowania powinna wyraźnie spaść. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.