W skrócie Od 15 grudnia wprowadzone zostały poważne zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy Gdańska, związane z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Na węźle Żukowo kierowcy skorzystają z nowej łącznicy, co poprawi płynność ruchu i dostępność tras DK20, DK7 i S7.

W trakcie budowy przewidziane są utrudnienia, a docelowo nowa trasa ma skrócić czas przejazdu i odciążyć lokalne ulice.

Nowa organizacja ruchu na obwodnicy Gdańska

Od poniedziałku 15 grudnia ruch na obwodnicy Trójmiasta został przełożony na nowe łącznice powstałe w ramach OMT. Na odcinku 1 km przed węzłem Gdańsk Południe ruch w obu kierunkach odbywa się teraz po dwóch pasach wyznaczonych na świeżo wykonanych fragmentach jezdni. GDDKiA wyjaśnia, że zmiana jest konieczna, aby połączyć docelowy przebieg trasy głównej S6 oraz wykonać oznakowanie poziome.

To jeden z kluczowych etapów przygotowań do uruchomienia OMT, która w przyszłości ma odciążyć obecnie mocno obciążoną obwodnicę Trójmiasta.

Zmiany na węźle Żukowo - nowa łącznica i usunięty separator

Kolejna modyfikacja zostanie wprowadzona 18 grudnia. Na węźle Żukowo ruch zostanie skierowany na docelową łącznicę prowadzącą z Glincza w kierunku Chwaszczyna. W miejscu tym łączą się oba odcinki OMT.

Dotychczas ruch był ograniczony separatorem zwężającym przekrój jezdni. Od teraz kierowcy będą mieli do dyspozycji pełną szerokość łącznicy, co powinno poprawić płynność przejazdu, zwłaszcza dla pojazdów korzystających z DK20, DK7 oraz S7.

Utrudnienia na czas budowy OMT - kierowcy muszą uważać

Do czasu oddania drugiego odcinka OMT kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami. Prace prowadzone są m.in. w rejonie węzła Lublewo Gdańskie na drodze wojewódzkiej nr 221, gdzie trwa montaż ekranów akustycznych oraz roboty wykończeniowe. Lokalnie mogą występować zwężenia i ograniczenia prędkości.

Docelowo 32-kilometrowa Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Południową Obwodnicę Gdańska z trasą S6. Jej zadaniem będzie przejęcie ruchu z istniejącej obwodnicy Trójmiasta i skrócenie czasu przejazdu między najważniejszymi węzłami komunikacyjnymi regionu.

Po zakończeniu inwestycji kierowcy jadący w stronę autostrady A1 skorzystają z bardziej efektywnego połączenia dzięki przebudowie węzła Gdańsk Południe. Obwodnica Żukowa, będąca częścią OMT, wyprowadzi natomiast ruch tranzytowy z ciasnego centrum miasteczka, co powinno odciążyć lokalne ulice.

