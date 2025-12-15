W skrócie GDDKiA oddała do użytku trzy nowe odcinki dróg w Małopolsce, Wielkopolsce i na ziemi świętokrzyskiej, znacznie poprawiając komfort podróży kierowców.

W Oświęcimiu otwarto kolejny fragment obwodnicy z nowoczesnym mostem na Sole, a największym wyzwaniem pozostaje budowa przejazdu pod czynną linią kolejową.

Obwodnice Opatowa i Gostynia znacznie odciążą centra miast, usprawnią ruch i poprawią bezpieczeństwo dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym.

Otwarto 1,6-kilometrowy odcinek obwodnicy Oświęcimia

W ramach obwodnicy Oświęcimia otwarto odcinek o długości 1,6 km, w tym nowy, 463-metrowy most na Sole łączący ulice Legionów oraz Jagiełły. Wcześniej postawiono jeszcze dwie przeprawy, jedną na Młynówce (12 m), a drugą na Wiśle (432 m). Celem obwodnicy jest odciążenie miasta i połączenie go z budowaną drogą ekspresową S1 oraz autostradą A4.

Budowa trasy ruszyła w 2022 r., a kolejne odcinki oddawane są sukcesywnie. W grudniu 2024 r. otwarto fragment o długości 2,2 km (wraz z mostem na Młynówce), a w sierpniu br. - ponad czterokilometrowy (w tym przeprawę przez Wisłę). Całkowite zakończenie inwestycji zaplanowane jest na połowę przyszłego roku. Projektanci przewidzieli ochronę terenów tworzących dawne obozy w Oświęcimiu, stąd np. zrezygnowano z koncepcji wiaduktu nad torami, skupiając się na budowie przejazdu pod nimi.

Utworzenie owego przejazdu biegnącego pod linią kolejową nr 93 na odcinku Oświęcim - Czechowice-Dziedzice jest jednym z najtrudniejszych etapów budowy. Powstanie tam konstrukcja o wymiarach 22,7 x 38,7 x 8,5 m warta niemal 470 mln zł. Jak dotąd nikt w Polsce nie próbował przecisnąć tak dużych konstrukcji pod czynną linią kolejową.

Koniec korków w Opatowie. Otwarto obwodnicę miasta

W grudniu br. otwarto nową obwodnicę Opatowa (woj. świętokrzyskie) o długości 11,5 km w ramach drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Jej celem jest odciążenie centrum miasta, w którym do tej pory krzyżowały się obie trasy.

W ramach inwestycji drogowcy zbudowali dwa węzły drogowe, bezkolizyjne ronda i 20 obiektów inżynierskich, tj. mostów, wiaduktów bądź estakad. Największą estakadą jest ta w ramach DK9 o długości niemal 300 m i wysokości 17 m. Istotny dla całego projektu jest również 3-kilometrowy łącznik na DK74, który pozwala całkowicie ominąć Opatów, jadąc z Kielc do Lublina. Co ciekawe, podczas prac dokonano szeregu odkryć archeologicznych, znaleziono nawet rzymską monetę.

Całkowity koszt budowy obu projektów wyniósł 688,9 mln zł. Obwodnica Opatowa to tylko fragment większej inwestycji, jaką jest rozbudowa drogi S74 w woj. świętokrzyskim. Realizowanych jest obecnie pięć odcinków o łącznej długości 98 km, w tym najbardziej zaawansowany etap Mniów-Kielce.

Powstała 5. wielkopolska obwodnica z programu budowy 100 obwodnic. Odciąży Gostyń

Ostatnią z trzech wspomnianych tu obwodnic jest fragment drogi krajowej nr 12 pod Gostyniem. Jest to piąta zrealizowana wielkopolska inwestycja w ramach programu budowy w Polsce stu obwodnic. Złożona z dwóch jezdni po jednym pasie w każdą stronę trasa liczy 17 km. Poza nią postawiono 10 wiaduktów oraz po dwa mosty i przejścia dla zwierząt. Koszt inwestycji wyniósł ok. 290 mln zł przy wsparciu z KPO.

Otwarty odcinek ma za zadanie usprawnić ruch w południowej Wielkopolsce między Lesznem a Jarocinem. Odciąża on centrum Gostynia oraz pobliskich Piasków. Powstał w ramach strategii "Wizja Zero", której celem jest wyzerowanie liczby wypadków śmiertelnych do 2050 r.

