Utrudnienia na Zakopiance. Do piątku tylko jeden pas w każdym kierunku
Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał, że na popularnej Zakopiance wprowadzono kolejne utrudnienia wynikające z prac przy budowie węzła Myślenice. Od dziś do piątku kierowcy muszą przygotować się na wolniejszą jazdę - ruch w tym miejscu będzie prowadzony jednym pasem w obu kierunkach.
W skrócie
- Na Zakopiance wprowadzono poważne utrudnienia związane z budową węzła Myślenice, ruch odbywa się tylko jednym pasem w każdym kierunku.
- Prace obejmują frezowanie i układanie nowej nawierzchni na około 600-metrowym odcinku w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego.
- Budowa nowego węzła i kładki dla pieszych poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo na trasie, inwestycja potrwa do końca 2025 roku.
Jak poinformowała PAP Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA, w ramach prac związanych z budową węzła na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego drogowcy przystąpią do frezowania, czyli usuwania starej nawierzchni z całego odcinka drogi. Kolejnym etapem będzie ułożenie nowej nawierzchni na około 600-metrowym fragmencie zakopianki w Myślenicach. Utrudnienia dotkną przede wszystkim kierowców zmierzających w kierunku Zakopanego.
Utrudnienia na Zakopiance. Do kiedy?
Utrudnienia rozpoczęły się w poniedziałek, około godziny 8, w okolicach skrzyżowania z ul. Sobieskiego w Myślenicach. Ruch został tam poprowadzony jednym pasem w każdym kierunku - po tej części jezdni, którą na co dzień wykorzystują kierowcy jadący w stronę Krakowa. Taki układ komunikacyjny ma obowiązywać do godzin południowych w piątek, choć termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
Węzeł w Myślenicach poprawi płynność ruchu
Prace nad budową węzła drogowego w Myślenicach ruszyły wczesną wiosną 2024 roku i mają zakończyć się pod koniec 2025 roku. Inwestycję o wartości blisko 56 mln zł realizuje firma Banimex. Nowy węzeł pozwoli na likwidację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zakopianki z ul. Sobieskiego, poprawiając płynność ruchu. W ramach projektu powstaną dodatkowe pasy do wjazdu na węzeł i na Zakopiankę, a na ul. Sobieskiego zbudowane zostanie rondo zapewniające dogodny wjazd na drogę krajową nr 7.
Koniec z przejściem dla pieszych. Zamiast tego - kładka
Ważnym dla pieszych punktem tej inwestycji będzie budowa nowej kładki w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu drogowcy będą mogli zlikwidować dotychczasowe przejście w tym rejonie. Zadanie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.